Regiões do corpo em que você não deve passar sabonete na hora do banho
Especialistas explicam como proceder com a higienização de cada área e onde não é bom passar o produto
No Brasil, tomar banho com bom sabonete faz parte de um hábito diário agradável que virou rotina obrigatória na vida dos brasileiros. Para muita gente, também é um momento de autocuidado e relaxamento.
E o sabonete é um dos protagonistas desse momento importante de limpeza corporal, pois costuma ser usado de forma generosa em todas as partes do nosso corpo.
E o intuito é sempre claro: manter a pele limpa, remover sujeiras, impurezas, suor e odores indesejados.
No entanto, especialistas têm alertado que esse uso generalizado pode ser, em alguns casos, mais prejudicial do que benéfico. E é bom ter atenção ao modo como tomamos banho e fazemos nossa higiene íntima.
E um estudo da American Academy of Dermatology, com revisão pela Cleveland Clinic apontou que a pele possui uma microbiota natural. Em tradução, significa que é um conjunto de bactérias benéficas que ajudam a proteger contra infecções e inflamações.
E cientistas têm apontado que devemos ter atenção com o uso do sabonete na hora do bando. Assim, quando se usa o sabonete em excesso, principalmente em áreas sensíveis, ele pode destruir essa barreira protetora, levando a ressecamento, irritações e desequilíbrios no pH da pele.
Assim, a limpeza excessiva com sabonete em áreas como as genitais, ouvido interno ou rosto pode causar problemas como dermatites, infecções fúngicas e até mesmo alergias.
Segundo os especialistas, as regiões que devem evitar o contato direto com sabonete são:
1. Área genital interna
Para as mulheres, lavar a a vulva externamente com água e evitar o uso de sabonetes dentro da região íntima. A vagina possui um equilíbrio próprio de pH e flora bacteriana, que pode ser comprometido.
2. Ânus e região perianal
Mesmo que precise muito higienizar essa área para evitar mau cheiro, o uso de sabonetes fortes pode causar fissuras e alterar a proteção natural do campo perianal. Assim, o estudo indica que o ideal é utilizar apenas água morna ou sabonetes neutros.
3. Rosto (usando sabonete corporal)
A pele do rosto merece uma higiene mais diferenciada do restante do corpo e também exige produtos específicos para isso. Assim, sabonetes comuns podem retirar oleosidade natural e provocar acne ou ressecamento.
4. Parte interna do ouvido
Nada de sabonete ou água dentro do ouvido. Assim, a indicação é higienizar apenas a parte externa suavemente com um pano ou toalha úmida.
