Regiões do corpo em que você não deve passar sabonete na hora do banho

Especialistas explicam como proceder com a higienização de cada área e onde não é bom passar o produto

Magno Oliver - 09 de agosto de 2025

Restinho de sabonete pode ser muito útil e versátil. (Foto: Ilustração/Pexels/Karolina Grabowska)

No Brasil, tomar banho com bom sabonete faz parte de um hábito diário agradável que virou rotina obrigatória na vida dos brasileiros. Para muita gente, também é um momento de autocuidado e relaxamento.

E o sabonete é um dos protagonistas desse momento importante de limpeza corporal, pois costuma ser usado de forma generosa em todas as partes do nosso corpo.

E o intuito é sempre claro: manter a pele limpa, remover sujeiras, impurezas, suor e odores indesejados.

No entanto, especialistas têm alertado que esse uso generalizado pode ser, em alguns casos, mais prejudicial do que benéfico. E é bom ter atenção ao modo como tomamos banho e fazemos nossa higiene íntima.

E um estudo da American Academy of Dermatology, com revisão pela Cleveland Clinic apontou que a pele possui uma microbiota natural. Em tradução, significa que é um conjunto de bactérias benéficas que ajudam a proteger contra infecções e inflamações.

E cientistas têm apontado que devemos ter atenção com o uso do sabonete na hora do bando. Assim, quando se usa o sabonete em excesso, principalmente em áreas sensíveis, ele pode destruir essa barreira protetora, levando a ressecamento, irritações e desequilíbrios no pH da pele.

Assim, a limpeza excessiva com sabonete em áreas como as genitais, ouvido interno ou rosto pode causar problemas como dermatites, infecções fúngicas e até mesmo alergias.

Segundo os especialistas, as regiões que devem evitar o contato direto com sabonete são:

1. Área genital interna

Para as mulheres, lavar a a vulva externamente com água e evitar o uso de sabonetes dentro da região íntima. A vagina possui um equilíbrio próprio de pH e flora bacteriana, que pode ser comprometido.

2. Ânus e região perianal

Mesmo que precise muito higienizar essa área para evitar mau cheiro, o uso de sabonetes fortes pode causar fissuras e alterar a proteção natural do campo perianal. Assim, o estudo indica que o ideal é utilizar apenas água morna ou sabonetes neutros.

3. Rosto (usando sabonete corporal)

A pele do rosto merece uma higiene mais diferenciada do restante do corpo e também exige produtos específicos para isso. Assim, sabonetes comuns podem retirar oleosidade natural e provocar acne ou ressecamento.

4. Parte interna do ouvido

Nada de sabonete ou água dentro do ouvido. Assim, a indicação é higienizar apenas a parte externa suavemente com um pano ou toalha úmida.

