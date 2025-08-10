Jovem de Anápolis está entre as vítimas do trágico acidente entre ônibus e carreta que matou 11 pessoas no MT

Engenheiro agrícola de 25 anos estava no coletivo que colidiu de frente com uma carreta carregada de caroço de algodão

Isabella Valverde - 10 de agosto de 2025

Mateus Vicente Serafim tinha 25 anos. (Foto: Reprodução)

O jovem anapolino Mateus Vicente Serafim, de 25 anos, está entre as 11 vítimas fatais de um grave acidente ocorrido na noite de sexta-feira (08), na BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá (MT).

Mateus, que era engenheiro agrícola, estava em um ônibus de viagem que colidiu de frente com uma carreta carregada com caroço de algodão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a principal suspeita é que o motorista do coletivo tenha invadido a pista contrária.

A tragédia deixou ainda 47 pessoas feridas, sendo 12 em estado grave — entre elas o condutor da carreta —, 26 com ferimentos moderados e oito com lesões leves.

Todos os mortos eram passageiros do ônibus da empresa Rio Novo, que seguia para o município de Sinop.

A identificação das vítimas foi feita por meio de impressões digitais pela Perícia Técnica de Nova Mutum e Sinop.

Além de Mateus, perderam a vida Gabriel Mendes Sanqueta, Marinalva Sobeira dos Santos, Francisco das Chagas Nascimento Silva, Alcione Ferreira Lima, Maria Eduarda de Matos Catuta Ferreira Martins, Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, Eileen Naiely da Silva, Luis Augusto Araújo Santos, Ana Paula Ferreira e Marcos Antônio Ferreira Dias.

A PRF informou ainda que a perícia foi concluída durante a madrugada deste sábado (09) e a pista liberada por volta das 07h40.

Em nota, a Rio Novo Transportes lamentou o ocorrido e disse estar prestando apoio às vítimas e familiares.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento de Mateus.

