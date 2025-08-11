6 alimentos essenciais que ajudam quem está tentando emagrecer e não consegue perder peso

Comendo as comidas certas, você acelera o metabolismo e reduz a fome de forma natural

Magno Oliver - 11 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Calistenia Brasil)

Emagrecer é, para muita gente, um desafio constante, por conta da escolha correta dos alimentos que vão ajudar nesse processo.

Assim, os nutricionistas explicam que emagrecimento não se resume apenas à estética: saúde, bem-estar e autoestima também estão em jogo, principalmente o fator saúde.

No entanto, enquanto muita gente recorre desesperadamente a dietas restritivas e soluções radicais para perder peso, a resposta pode estar em algo mais simples e acessível: alimentos de verdade.

1. Batata-doce

Ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico que fornece bastante energia sem picos de açúcar. Assim, no longo prazo, ela gera efeito de menor acúmulo de gordura e mais energia após 2 semanas de consumo. Ideal para quem quer comer bem e pode ser preparada cozida, assada, de pré-reino ou no almoço.

2. Peixes – salmão e sardinha

Peixes como sardinha e salmão também são grandes aliados na alimentação saudável, pois possuem fontes de ômega-3, reduzem inflamações e melhoram o metabolismo. Assim, reduzem gordura visceral e melhoram na sensibilidade à insulina. Você pode consumir em saladas, no molho, assados ou grelhados de 2 a 3 vezes por semana.

3. Aveia

Ela é muito útil no processo de emagrecimento natural e muita gente ignora. Assim, a aveia é rica em fibras solúveis, como a beta-glucana, que melhora a saciedade e controla a glicemia. Ela é eficiente na redução do apetite em até 3 semanas com uso diários, segundo os nutricionistas. É boa para consumir no café da manhã ou lanches, com frutas ou iogurte natural.

4. Ovos

São altamente proteicos, rendem boas porções e mantêm a saciedade por mais tempo. Assim, são potentes na redução de calorias que ingerimos nas refeições seguintes em até 20%. O ovo é versátil no preparo, você pode consumir mexido, cozido, na chapa no café da manhã ou no almoço.

5. Brócolis

Gostoso, saudável e bastante potente no processo de emagrecimento natural. Assim, ele é rico em fibras e antioxidantes, melhora a digestão e promove a saciedade. Ele diminui o consumo calórico total depois de 15 dias de consumo.

6. Iogurte Natural

Por fim, ele é saudável, gostoso e bom no emagrecimento, pois é rico em proteínas e probióticos que regulam o intestino e controlam a fome. Assim, é uma excelente bebida para reduzir inchaço abdominal e você pode consumir em lanches com frutas ou sementes.

