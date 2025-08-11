Empresária alerta sobre golpe em restaurante de Anápolis após ser obrigada a pagar quase R$ 1 mil em almoço

Helen Machado também disse já ter acionado advogada para 'resolver a situação de modo mais rápido e amistoso possível'

Da Redação - 11 de agosto de 2025

Influenciadora usou o Instagram para relatar o que passou no estabelecimento (Foto: Reprodução)

Uma influenciadora recorreu ao Instagram para narrar que foi cobrada pelo o que não consumiu em um restaurante de Anápolis neste domingo (10), quando comemorava o Dia dos Pais em um almoço no estabelecimento.

Nas postagens em que fez, Helen Machado disse ter pedido um peixe específico no local, citando que foram cobrados por dez cervejas. “Sendo que o meu ‘bem’ não bebe essa quantidade”, disse, emendando que os drinks que tomou foram computados a mais.

Ela citou outras diferenças, como no peso do peixe consumido, além de itens incluídos que, sequer, teria solicitado. “Dois petit gâteau, sendo que a minha filha consumiu só um”, relatou.

A influenciadora confirmou que pagou R$ 980 pela conta e que enfrentou demora na apresentação do cupom fiscal. “Meu erro for não ter chamado a polícia na hora”, disparou, dizendo que denunciará o restaurante de Anápolis.

Helen disse que fez o pagamento, mesmo não concordando com os itens que teriam sido incluídos indevidamente na comanda da família. “A nossa nota fiscal não tem nada a ver com a comanda”, garante.

“Minha advogada entrará em contato com o estabelecimento para que possamos resolver de modo mais rápido e amistoso possível.

Não me importo de pagar a conta, assim como paguei, entretanto, espero que haja transparência na relação estabelecimento e consumidor”, disse na rede social.

A reportagem pediu um posicionamento do restaurante a respeito da denúncia da influenciadora, mas até o fechamento da matéria não houve resposta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)



Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!