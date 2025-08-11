Esses são os dias mais poderosos de agosto para fazer pedidos e rituais, segundo a astrologia

Cada fase lunar carrega uma energia própria, e saber aproveitá-la pode potencializar resultados e abrir caminhos de forma mais fluida

Gabriella Licia - 11 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Arina Krasnikova)

Para quem acompanha as fases da Lua e acredita na influência dos astros, agosto de 2025 traz momentos ideais para realizar rituais, fazer pedidos e alinhar intenções. Cada fase lunar carrega uma energia própria, e saber aproveitá-la pode potencializar resultados e abrir caminhos de forma mais fluida.

O primeiro ponto alto do mês aconteceu no último dia 9 de agosto, quando ocorreu a Lua Cheia. Essa fase é marcada por intensidade emocional, plenitude e iluminação, um período perfeito para rituais de gratidão, celebrações e pedidos relacionados a clareza e expansão. Aproveitar esse momento para agradecer e reafirmar objetivos pode trazer respostas mais rápidas do universo.

Logo depois, no dia 11 de agosto, Mercúrio volta ao movimento direto, encerrando um período de retrógrado que favorecia revisões, mas também trazia instabilidade e atrasos. Essa virada cria um cenário ideal para rituais de abertura de caminhos, comunicação clara e resolução de pendências, marcando um recomeço energético.

No dia 14 de agosto, a Lua estará na fase Minguante Gibosa. Apesar de não ser o momento mais indicado para iniciar projetos, essa fase é perfeita para rituais de limpeza energética, banhos com ervas de descarrego e práticas voltadas ao desapego de situações, hábitos ou sentimentos que já não servem. É a hora de soltar para dar espaço ao novo.

O ápice para novos inícios chega em 23 de agosto, com a Lua Nova. Essa fase é conhecida por simbolizar recomeços, oportunidades e sementes plantadas para o futuro. É ideal para escrever intenções, iniciar projetos, definir metas e realizar rituais que envolvam prosperidade, amor ou proteção.

Para encerrar o mês, o dia 26 de agosto será marcado por aspectos favoráveis entre Vênus e Marte, criando um campo energético poderoso para assuntos amorosos, relações pessoais e autoestima. É um excelente momento para rituais de atração, reconciliação ou para fortalecer vínculos já existentes.

Segundo a astrologia, alinhar ações às fases e aspectos astrais de agosto pode transformar simples gestos em oportunidades de crescimento e transformação real.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!