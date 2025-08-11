Oportunidade de emprego: Ambev realiza mutirão de contratação em Anápolis

Com uma imensa fábrica na cidade, empresa é uma das maiores na produção de bebidas

Paulo Roberto Belém - 11 de agosto de 2025

Fábrica da Ambev, em Anápolis (Foto: Divulgação)

A Cervejaria Ambev fará um mutirão de contratação nesta quarta-feira (13), em Anápolis, em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai), para quem possui ensino médio completo de escolaridade.

As contratações serão para o cargo de Operador de Envase, sendo que os interessados deverão residir na cidade e ter disponibilidade total para os turnos da escala 6×2. Também será considerado experiência em produção.

Candidatos interessados na oportunidade devem ir à sede do Senai em Anápolis, localizado na Rua Professor Roberto Mange, n° 239 – Jundiaí. O evento será realizado das 09h às 16h.

A orientação é comparecer com antecedência no local, devendo levar o currículo atualizado, bem como documentações pessoais, incluindo comprovante de endereço para a confirmação da residência em Anápolis.

No anúncio do mutirão de contratação, a empresa faz um convite específico sobre o perfil desejado. “Se você tem perfil “mão na massa” e tem sede de aprendizado, compareça”, divulgaram.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.