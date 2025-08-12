6 alimentos que estão proibidos de colocar na Air fryer

Saber quais comidas evitar é essencial para não danificar e garantir uma longa vida útil do aparelho

Pedro Ribeiro - 12 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Angela Drulla Receitas)

A Air fryer conquistou espaço na cozinha de milhões de pessoas por prometer receitas crocantes e mais saudáveis, sem usar óleo.

Porém, nem tudo pode ir nesse eletrodoméstico.

Alguns alimentos podem prejudicar o funcionamento, estragar o sabor da comida ou até representar riscos para sua segurança.

Saber quais itens evitar é essencial para não danificar o aparelho e garantir bons resultados.

1. Queijo sem empanar

Queijo puro, especialmente o fresco ou muito macio, derrete rápido e escorre pelas grelhas da Air fryer. O resultado é fumaça, mau cheiro e até risco de danificar a resistência. Se quiser preparar queijos, prefira empanar bem ou usar receitas específicas para o aparelho.

2. Massa com molho

Colocar macarrão ou lasanha já com molho na Air fryer é problema certo. O líquido pode respingar, criar sujeira difícil de limpar e até afetar o aquecimento. Para massas, a panela tradicional ou o forno são opções mais seguras.

3. Folhas verdes leves

Espinafre, alface e rúcula são muito leves. O ar circulante da Air fryer pode fazê-las voar dentro do cesto, grudando nas paredes e queimando rapidamente. Além disso, o sabor pode ficar amargo. Prefira refogar essas folhas no fogão.

4. Carnes muito gordurosas

Peixes oleosos ou cortes de carne com excesso de gordura liberam líquido durante o preparo, criando fumaça intensa e mau cheiro. Isso também aumenta o risco de fumaça residual que impregna o aparelho. Escolha cortes mais magros para melhores resultados.

5. Grãos soltos

Arroz cru, feijão ou qualquer grão pequeno não assa bem na Air fryer. Eles caem pelas aberturas, queimam e podem entupir a ventilação. Esses alimentos precisam de cozimento em água, portanto não combinam com o funcionamento do aparelho.

6. Alimentos com massa líquida

Panquecas, bolos sem forma ou qualquer receita com massa crua e líquida não funcionam direto no cesto. O líquido escorre e não assa de forma uniforme. Se quiser fazer bolo na Air fryer, use formas adequadas e siga receitas específicas.

