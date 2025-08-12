6 plantas que vão te ajudar a manter os cupins longe de casa

Além de bonitas, essas espécies aromáticas funcionam como barreira natural que protege seu lar sem precisar de produtos químicos ou venenos fortes

Magno Oliver - 12 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Minhas Plantas)

Você já enfrentou o clássico problema de infestação de cupins dentro de casa? Esse é um problema que, mais cedo ou mais tarde, surge na vida de todo mundo que tem uma moradia.

Assim, os cupins são uma das maiores ameaças silenciosas aos móveis e peças de madeira em casas e apartamentos. São animais pequenos, discretos, silenciosos e que se alimentam de celulose, comprometendo portas, móveis, batentes e até pisos.

Mas uma solução verde e natural viralizou no TikTok, mostrando que ela age como uma barreira química natural para afastar cupins. É o uso de plantas aromáticas, que liberam aromas ou substâncias que funcionam como repelentes naturais.

6 plantas que vão te ajudar a manter os cupins longe de casa

1. Alecrim

A primeira indicação é o alecrim. O aroma forte dele incomoda diversos insetos, incluindo os grandes aglomerados de cupins.

O alecrim pode ser cultivado em vasos ou hortas, tanto em ambientes internos quanto externos. Espalhar algumas folhas por cantos da casa também ajuda bastante.

2. Erva-cidreira

Uma planta aromática imponente, a erva-cidreira libera um aroma cítrico que repele cupins muito bem. Nos testes no TikTok, o vídeo mostrou que ele repele bem. Também é um bom calmante e ótimo para chás, unindo funcionalidade e saúde.

3. Manjericão

Já essa planta tem um aroma mais forte, mais terroso e de forte concentração. Assim, o manjericão atua como repelente natural, espantando diversos tipos de insetos.

Deve ser posicionado perto de janelas ou móveis de madeira vulneráveis. Você pode também espalhar ramos pelos cantos da casa e ao lado de móveis de madeira.

4. Citronela

Com um cheiro impactante e muito usada contra mosquitos, a citronela também afasta cupins muito bem. Assim, seu óleo essencial é naturalmente tóxico para muitas pragas. Precisa de sol e espaço para crescer em uma casa.

Espalhe ramos pela casa ou, se preferir, coloque alguns pedaços nas frestas das portas para afastar colônias de pragas.

5. Lavanda

Robusta, cheirosa e além de perfumar o ambiente, a lavanda é uma poderosa aliada contra pragas caseiras. Assim, os cupins evitam áreas onde essa planta está presente devido ao aroma intenso. É preferível deixar vasos plantados perto de batentes de porta ou móveis de madeira.

6. Arruda

Um símbolo nativo de proteção, a arruda é conhecida por suas propriedades místicas, mas também é eficaz como repelente natural. Sua ação é especialmente útil contra insetos voadores e rastejantes. Por fim, coloque pequenas folhas por cantos da casa e vasos perto de batentes de porta.

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!