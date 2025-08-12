6 plantas que vão te ajudar a manter os cupins longe de casa
Além de bonitas, essas espécies aromáticas funcionam como barreira natural que protege seu lar sem precisar de produtos químicos ou venenos fortes
Você já enfrentou o clássico problema de infestação de cupins dentro de casa? Esse é um problema que, mais cedo ou mais tarde, surge na vida de todo mundo que tem uma moradia.
Assim, os cupins são uma das maiores ameaças silenciosas aos móveis e peças de madeira em casas e apartamentos. São animais pequenos, discretos, silenciosos e que se alimentam de celulose, comprometendo portas, móveis, batentes e até pisos.
Mas uma solução verde e natural viralizou no TikTok, mostrando que ela age como uma barreira química natural para afastar cupins. É o uso de plantas aromáticas, que liberam aromas ou substâncias que funcionam como repelentes naturais.
1. Alecrim
A primeira indicação é o alecrim. O aroma forte dele incomoda diversos insetos, incluindo os grandes aglomerados de cupins.
O alecrim pode ser cultivado em vasos ou hortas, tanto em ambientes internos quanto externos. Espalhar algumas folhas por cantos da casa também ajuda bastante.
2. Erva-cidreira
Uma planta aromática imponente, a erva-cidreira libera um aroma cítrico que repele cupins muito bem. Nos testes no TikTok, o vídeo mostrou que ele repele bem. Também é um bom calmante e ótimo para chás, unindo funcionalidade e saúde.
3. Manjericão
Já essa planta tem um aroma mais forte, mais terroso e de forte concentração. Assim, o manjericão atua como repelente natural, espantando diversos tipos de insetos.
Deve ser posicionado perto de janelas ou móveis de madeira vulneráveis. Você pode também espalhar ramos pelos cantos da casa e ao lado de móveis de madeira.
4. Citronela
Com um cheiro impactante e muito usada contra mosquitos, a citronela também afasta cupins muito bem. Assim, seu óleo essencial é naturalmente tóxico para muitas pragas. Precisa de sol e espaço para crescer em uma casa.
Espalhe ramos pela casa ou, se preferir, coloque alguns pedaços nas frestas das portas para afastar colônias de pragas.
5. Lavanda
Robusta, cheirosa e além de perfumar o ambiente, a lavanda é uma poderosa aliada contra pragas caseiras. Assim, os cupins evitam áreas onde essa planta está presente devido ao aroma intenso. É preferível deixar vasos plantados perto de batentes de porta ou móveis de madeira.
6. Arruda
Um símbolo nativo de proteção, a arruda é conhecida por suas propriedades místicas, mas também é eficaz como repelente natural. Sua ação é especialmente útil contra insetos voadores e rastejantes. Por fim, coloque pequenas folhas por cantos da casa e vasos perto de batentes de porta.
