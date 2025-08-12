Irmãos são detidos após motorista de app ser encontrado morto dentro de carro, em Goiânia

Vítima foi encontrada já sem vida dentro do próprio carro, no Jardim Ana Lúcia, em Goiânia

Davi Galvão - 12 de agosto de 2025

conduzidos até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre morte de motorista de aplicativo. (Foto: Divulgação-PMGO)

Um casal de irmãos, de 22 e 25 anos, foi conduzido à delegacia nesta segunda-feira (11) por suspeita de envolvimento na morte de um motorista de aplicativo, encontrado em óbito dentro do próprio carro, em Goiânia.

Os suspeitos afirmaram que estavam com a vítima na noite anterior, após a saída de uma festa, onde consumiram álcool e cocaína, passando por duas distribuidoras de bebidas.

Segundo a versão apresentada, no começo da noite, apenas o irmãoestava com o motorista de aplicativo e, após perceber que estavam embriagados, pediu que a irmã fosse buscá-los, pois nenhum dos dois tinham condições de dirigir.

Assim, a familiar foi até o local para prestar assistência, conforme o relato.

Porém, apesar de ter alegado incapacidade de dirigir, câmeras de segurança registraram o irmão no volante do carro em que a vítima estava, com a irmã seguindo-o, logo atrás.

Ao chegarem em um determinado ponto, no Jardim Ana Lúcia, os irmãos relataram que ofereceram ajuda à vítima, que teria recusado, afirmando que conseguiria se resolver sozinha dali em diante.

O irmão então, sai do carro e deixa o motorista de aplicativo no banco do passageiro, onde seria encontrado morto horas depois.

Os suspeitos foram ouvidos na delegacia e o caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Em tempo

Na manhã do último sábado (09), uma moradora do Jardim Ana Lúcia, em Goiânia, encontrou o motorista dentro do próprio carro, estacionado em frente à sua casa desde a noite anterior.

O homem estava no banco do passageiro dianteiro de um Chevrolet Onix Plus prata e aparentemente sem vida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, confirmou a situação. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito, sem sinais aparentes de violência.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!