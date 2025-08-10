Motorista de app é encontrado morto dentro do próprio carro, em Goiânia

Situação foi percebida por moradora, que acionou a polícia ao suspeitar do óbito

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2025

Imagem mostra carro em que motorista foi encontrado morto. (Foto: Reprodução)

Por circunstâncias ainda misteriosas, um motorista de aplicativo, de 43 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro por uma moradora do Jardim Ana Lúcia, em Goiânia. A situação foi registrada na manhã do último sábado (09).

Desde a noite de sexta-feira (08), a residente havia notado um veículo modelo Chevrolet Onix Plus, na cor prata, estacionado em frente à casa dela, com uma pessoa dentro. Preocupada, no dia seguinte ela decidiu acionar a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local.

No endereço, os militares encontraram um homem no banco do passageiro dianteiro do veículo, aparentemente sem vida. O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou o óbito. Não foram encontradas lesões aparentes de violência.

A Delegacia de Homicídios de Goiânia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos cabíveis. O veículo foi levado ao pátio do Instituto de Criminalística para realização da perícia.

Em depoimento prestado à polícia, o irmão da vítima informou que ele trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de um ano e que os dois haviam se encontrado pessoalmente durante um almoço de família, cerca de um mês antes.

Questionado se o motorista tinha inimizades ou era alvo de ameaças, ele afirmou que não sabia, uma vez que o irmão se relacionava bem com todos ao redor.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro com o motorista chegou ao local e devem agora ser analisadas pela polícia.

O corpo foi recolhido pelo IML e o caso deve ser investigado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!