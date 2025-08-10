Motorista de app é encontrado morto dentro do próprio carro, em Goiânia
Situação foi percebida por moradora, que acionou a polícia ao suspeitar do óbito
Por circunstâncias ainda misteriosas, um motorista de aplicativo, de 43 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro por uma moradora do Jardim Ana Lúcia, em Goiânia. A situação foi registrada na manhã do último sábado (09).
Desde a noite de sexta-feira (08), a residente havia notado um veículo modelo Chevrolet Onix Plus, na cor prata, estacionado em frente à casa dela, com uma pessoa dentro. Preocupada, no dia seguinte ela decidiu acionar a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local.
No endereço, os militares encontraram um homem no banco do passageiro dianteiro do veículo, aparentemente sem vida. O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou o óbito. Não foram encontradas lesões aparentes de violência.
A Delegacia de Homicídios de Goiânia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos cabíveis. O veículo foi levado ao pátio do Instituto de Criminalística para realização da perícia.
Em depoimento prestado à polícia, o irmão da vítima informou que ele trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de um ano e que os dois haviam se encontrado pessoalmente durante um almoço de família, cerca de um mês antes.
Questionado se o motorista tinha inimizades ou era alvo de ameaças, ele afirmou que não sabia, uma vez que o irmão se relacionava bem com todos ao redor.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro com o motorista chegou ao local e devem agora ser analisadas pela polícia.
O corpo foi recolhido pelo IML e o caso deve ser investigado.
