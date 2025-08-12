Suco detox para regular o intestino: é fácil de fazer e fica uma delícia

Se você sente inchaço, prisão de ventre ou quer dar um up na digestão, este suco pode entrar na sua rotina

Pedro Ribeiro - 12 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Menino Prendado)

Suco detox é uma opção prática e saborosa para quem busca melhorar o funcionamento do intestino.

Se você sente inchaço, prisão de ventre ou quer dar um up na digestão, este suco pode entrar na sua rotina.

Além disso, é rápido de preparar. Quer aprender? Vou mostrar uma receita simples, passo a passo, e explicar os efeitos positivos.

Suco detox para regular o intestino: é fácil de fazer e fica uma delícia

Primeiro, porque reúne ingredientes ricos em fibras. Depois, porque hidrata. Além disso, tem componentes que favorecem a digestão. Assim, o combo ajuda o trânsito intestinal.

No entanto, não é remédio milagroso. É um cuidado a mais. Por isso, combine com água, movimento e alimentação equilibrada.

Ingredientes para 1 a 2 porções de Suco detox

1 fatia grande de abacaxi (ou 200 g em cubos);

1/2 pepino médio, sem casca;

1 maçã pequena com casca, sem sementes;

1 punhado de espinafre ou couve (cerca de 30 g);

1 colher de sopa de chia ou linhaça (opcional);

Suco de 1/2 limão;

300 ml de água gelada ou água de coco;

Gelo a gosto.

Modo de preparo — passo a passo do Suco detox

Lave bem todos os ingredientes. Em seguida, corte em pedaços menores. Coloque primeiro a água ou água de coco no liquidificador. Depois, junte o abacaxi, a maçã e o pepino. Acrescente a folha verde (espinafre ou couve). Em seguida, esprema o suco de meio limão. Bata por 30 a 60 segundos, até ficar homogêneo. Então, prove. Se quiser mais doce, acrescente um toque de mel. Por fim, coe se preferir textura mais lisa. Misture a chia ou linhaça e deixe hidratar por 2 minutos. Sirva com gelo

Dica rápida: para variar, troque o abacaxi por mamão ou a maçã por pera. O Suco detox continua saboroso.

Como consumir e melhores horários

Pela manhã é uma boa opção. Então, o suco ajuda a “despertar” o intestino. Ainda assim, também funciona bem como lanche da tarde. Tome com antecedência de pelo menos 30 minutos antes das refeições pesadas. Não use apenas o suco como substituto de uma refeição completa por longos períodos.

Efeitos positivos que o Suco detox pode trazer

Melhora do trânsito intestinal, por causa das fibras.

Mais hidratação, o que facilita a função intestinal.

Redução do inchaço e da sensação de barriga pesada.

Aporte de vitaminas e minerais, que ajudam o corpo a funcionar melhor.

Sensação de leveza e mais disposição.

Lembre-se: os resultados aparecem com rotina. Ou seja, um suco isolado ajuda. Mas os benefícios vêm com hábitos contínuos.

Precauções e quando procurar um médico

Se você tem problemas intestinais crônicos, como doença inflamatória, é essencial consultar o médico antes. Pessoas com síndrome do intestino irritável podem reagir a alguns ingredientes. Além disso, quem toma remédios que interagem com fibras ou plantas precisa de orientação. Caso surjam dores fortes, sangue nas fezes ou febre, procure atendimento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!