Limpeza inadequada reduz a vida útil das lentes e prejudica a visão a longo prazo

Magno Oliver - 13 de agosto de 2025

Limpar os óculos parece uma tarefa simples, mas muita gente comete erros graves que prejudicam a visão e danificam as estruturas das lentes.

Só quem depende diariamente dos óculos de grau sabe bem que manter a transparência é essencial para o conforto do uso e a saúde visual.

6 erros comuns ao limpar as lentes dos óculos que quem tem problema de vista comete

1. Usar qualquer parte da roupa para limpar a lente

O tecido presente nas nossas roupas acumula poeira e partículas que riscam a superfície. Mesmo sendo uma textura macia ao toque dos dedos, nossas roupas não são seguras para limpeza das lentes, pois a estrutura é bastante delicada. O correto é usar o paninho específico que vem no estojo dele.

2. Limpar a lente no seco

Sim, existem pessoas que fazem esse processo e não mensuram o risco para a saúde dos olhos. Esfregar sem umedecer a lente aumenta o atrito e favorece riscos na parte interna, dificultando o campo de visão. O ideal é usar água corrente antes de passar um pano adequado ou umedecer o pano que vai limpar.

3. Usar produtos domésticos de limpeza

É preciso saber separar o que é para limpeza doméstica e o que é para a limpeza dos seus componentes oculares. Limpadores multiuso, álcool comum e detergentes agressivos podem remover camadas de proteção e tratamentos antirreflexo. Não usem nenhum deles nas suas lentes.

4. Nunca limpar a armação

Óculos não é só lente, a armação faz parte dele. A sujeira acumulada nas hastes e plaquetas também pode chegar às lentes e prejudicar seu campo de visão. É preciso uma limpeza completa para prevenir excesso de oleosidade e mau cheiro.

5. Usar folha de papel, papel toalha ou até guardanapo

Um risco que compromete a estrutura das lentes. Esses materiais soltam fibras e têm a textura muito áspera, capazes de arranhar o vidro ou o policarbonato da sua armação.

6. Não lavar a armação e lentes com frequência

A falta limpeza gera acumulo de gordura e poeira, comprometendo a nitidez e dificultando a limpeza posterior. É preciso manter frequência na higiene das lentes, de preferência uma vez ao dia.

