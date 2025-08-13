Equity Tour desembarca em Anápolis com João Kepler e mentores de alto nível para transformar negócios goianos

Evento acontece no dia 26 de setembro na Fazenda Cavalo de Raça e promete ser um divisor de águas para empresários da região

Gabriella Licia - 13 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Anápolis será palco de um dos mais relevantes encontros de empreendedorismo e gestão do Brasil.

No dia 26 de setembro, o Equity Tour chega à cidade reunindo grandes nomes do mercado, como João Kepler, considerado o maior investidor-anjo do Brasil, com mais de 2.000 startups investidas e mais de R$ 2 milhões aplicados em negócios.

Ao lado dele, estarão Kaio Fernandes, especialista em desenvolvimento de líderes e estratégias de crescimento; Adriana Franciele, referência em contabilidade consultiva; Viviane Carmo, especialista em gestão de pessoas e alta performance; e convidados que somam experiência prática na escalada de empresas de diferentes portes e segmentos.

Para obter os ingressos, é preciso ter atenção! As vagas limitadas e há um desconto especial de 15% com o cupom OGRUPOAGIR15. Basta acessar o site: https://www.equitytour.com.br/anapolis.

Mais que palestras: uma imersão prática e transformadora

Com mais de 10 horas de programação intensiva, o Equity Tour Anápolis oferece uma experiência presencial que vai além da teoria. O conteúdo é desenhado para que o empresário saia do evento com um plano claro e aplicável para escalar, atrair investimentos e multiplicar resultados.

O evento contará com:

Dinâmicas em grupo para estimular cocriação, inovação e resolução de desafios reais;

Metodologias práticas usadas por grandes empresas para acelerar crescimento;

Happy Hour exclusivo para networking de alto nível e formação de parcerias estratégicas;

Acesso direto a mentores que já trilharam o caminho e alcançaram resultados expressivos.

Por que Anápolis?

Anápolis é hoje um dos mais importantes polos econômicos de Goiás, com forte presença industrial, logística e de serviços. Segundo João Kepler, a escolha da cidade para receber o evento reforça a importância estratégica da região:

“O potencial de crescimento das empresas goianas é enorme. Com as estratégias certas, é possível escalar e gerar ainda mais impacto econômico e social”, destaca o investidor.

Quem já participou

Em outras edições pelo Brasil, o Equity Tour já contou com a presença de nomes como Joel Jota, Thiago Nigro, Pablo Marçal e Flávio Augusto, reunindo empresários e empreendedores dispostos a levar seus negócios a um novo patamar.

Sobre o Equity Tour

O Equity Tour é um evento itinerante que percorre diversas cidades brasileiras com o objetivo de compartilhar conhecimento prático, estratégias de escala e oportunidades de investimento. Reúne grandes empresários, investidores e especialistas para gerar conexões, inspiração e resultados reais para empreendedores de todos os portes.

Sobre o Grupo Agir

Responsável por trazer o Equity Tour a Anápolis, o Grupo Agir atua como anfitrião e articulador de iniciativas de alto impacto para o ecossistema empresarial goiano, promovendo eventos, conexões estratégicas e soluções para o desenvolvimento sustentável dos negócios na região.