Câmara de Goiânia abre CEI para investigar consórcio da limpeza e avalia acabar com a Taxa do Lixo

Apesar da pressão do prefeito, colegiado aprovou o projeto e deve começar as apurações

Samuel Leão Samuel Leão -
Prédio do Legislativo Goianiense. (Foto: Câmara Municipal de Goiânia)
Prédio do Legislativo Goianiense. (Foto: Câmara Municipal de Goiânia)

O retorno do recesso parlamentar na Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira (12) foi palco de um movimento significativo: a instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato e os serviços prestados pelo chamado Consórcio Limpa Gyn, composto pelas empresas Quebec Construções e Tecnologia Ambiental, Clean Master Ambiental Unipessoal e CGC Concessões.

Além da apuração, também foi levantada a possibilidade de ser revogada a “taxa do lixo”, sancionada pelo ex-prefeito Rogério Cruz (SD) para corrigir os déficits no setor de limpeza urbana, cuja cobrança teve início em julho de 2025.

O requerimento, proposto pelo vereador Cabo Senna (PRD), angariou 16 assinaturas, superando o mínimo necessário e sinalizando uma postura combativa do Legislativo.

Apesar dos esforços do prefeito Sandro Mabel (UB) para evitar a formação da comissão, que incluíram contatos diretos com os vereadores, a CEI foi formalmente estabelecida.

O prefeito minimizou a iniciativa, descrevendo-a como “uma perda de tempo” e sugerindo que alguns parlamentares estariam buscando influência para obter cargos no Executivo.

Este desenvolvimento reflete uma fase de maior tensão entre a administração municipal e a Câmara, impulsionada por questões como a distribuição de indicações e a liberação de emendas impositivas, com a CEI podendo ser percebida como uma ferramenta para reequilibrar as forças políticas.

 

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias