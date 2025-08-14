Coloque as cascas da mexerica no Sol e veja o que acontece

Tutorial simples e eficiente bombou nas redes sociais e é o queridinho dos internautas para algumas tarefas em casa

Magno Oliver - 14 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Horta e Plantio)

Você gosta de mexerica? Ela também é conhecida como a famosa e popular tangerina, uma fruta cítrica rica em vitamina C, vitamina A, fibras e minerais como potássio e magnésio. Tem um gosto docinho e viciante.

A mexerica é uma fruta que auxilia bastante na proteção contra doenças, fortalece o sistema imunológico, melhora o funcionamento do intestino e pode contribuir para a prevenção de doenças crônicas.

Parente da laranja e do limão, a fruta tem sabor doce, levemente ácido e também é chamada de bergamota ou laranja cravo, em algumas regiões do Brasil.

Mas antes de consumir, você costuma descartas as cascas da tangerina? Pois uma trend bombada no TikTok ensinou um truque que dá um destino mais inteligente, sustentável e cheio de benefícios para essas cascas.

Coloque as cascas da mexerica no Sol e veja o que acontece

O tutorial ensina a colocar as cascas para secar ao Sol, fazendo com que elas se transformem em um ingrediente versátil e muito útil para a saúde, higiene da casa e até da beleza. Ao ficar em exposição ao Sol, o calor natural ajuda a desidratar, preservando seus óleos essenciais e compostos benéficos.

Depois de secas, a trend mostra as cascas sendo utilizadas para fazer um chá digestivo, aromático e calmante. Ele alivia na digestão, alívio de gases, inchaços e traz efeito calmante. Outra função das cascas secas é como aromatizante de ambientes. Dá para você colocá-las em saquinhos de tecido para perfumar gavetas, usar sobre difusores ou fontes de calor para liberar o aroma no ar.

Outra utilidade prática é usar elas como esfoliante para a pele, misturando com iogurte e mel para remover células mortas, suavizar manchas e deixar a pele macia. E por último você pode moer e transformar em um pó aromático, que vai servir como tempero natural.

