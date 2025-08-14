Comerciante é preso em Goiânia após se beneficiar de esquema golpista que lucrou R$ 70 mil

Dois suspeitos foram detidos durante ação da Polícia Militar (PM)

Augusto Araújo - 14 de agosto de 2025

Suspeito foi preso após Polícia Militar identificar golpe. (Foto: Divulgação/PMGO)

A Polícia Militar (PM), por meio do 7° Batalhão, prendeu um comerciante de Goiânia acusado de receptação, após se beneficiar de um golpe que causou prejuízo de R$ 70 mil a outro estabelecimento.

De acordo com a corporação, as equipes foram informadas sobre um crime de estelionato praticado por um homem que aplicava o chamado “golpe do cartão de crédito”.

Durante o pagamento, o valor da compra era alterado, impedindo que o estabelecimento recebesse o montante correto da transação.

As investigações apontaram que parte da mercadoria obtida de forma criminosa estava sendo revendida a uma papelaria, cujo proprietário adquiria a carga pela metade do preço de mercado.

O comerciante foi preso por receptação e o estelionatário, por aplicar o golpe.

A ação conjunta resultou na recuperação da carga e na apresentação dos dois suspeitos à Central de Flagrantes de Goiânia, onde permanecem à disposição da Justiça.

