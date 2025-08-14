Como funciona a caneta emagrecedora brasileira que chegou para competir com Ozempic

Essa novidade está disponível nas farmácias desde o dia 4 de agosto e traz esperança para milhões de brasileiros que precisam de tratamentos eficientes e acessíveis

Pedro Ribeiro - 14 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Se você já ouviu falar em Ozempic, sabe que ele revolucionou o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

Agora, chegou ao Brasil uma novidade que promete competir diretamente com esse medicamento: a caneta emagrecedora brasileira está pronta para conquistar o mercado com inovação e preço acessível.

A EMS, farmacêutica 100% brasileira, lançou a caneta Olire, o primeiro medicamento injetável contra obesidade fabricado no país, com o princípio ativo liraglutida.

Além do Olire, a empresa também trouxe o Lirux, indicado para o controle do diabetes tipo 2.

Essa novidade está disponível nas farmácias desde o dia 4 de agosto e traz esperança para milhões de brasileiros que precisam de tratamentos eficientes e acessíveis.

Como funciona a caneta emagrecedora brasileira que chegou para competir com Ozempic

O Olire é uma caneta injetável que funciona regulando o apetite e ajudando na perda de peso. Seu princípio ativo, a liraglutida, é a mesma substância usada em medicamentos famosos no mundo todo, mas a grande diferença é que essa caneta é produzida e desenvolvida no Brasil, trazendo uma inovação tecnológica exclusiva. Isso significa que, embora o princípio ativo seja conhecido, o Olire não é um genérico, mas sim um novo medicamento aprovado pela Anvisa.

Além de ajudar na redução do apetite, o Olire também melhora marcadores de risco cardiovascular, o que é fundamental para quem luta contra a obesidade. O uso é simples: basta aplicar uma dose por dia, em qualquer horário, e pode ser injetado no abdômen, na coxa ou na parte superior do braço.

Como o Olire se diferencia do Ozempic?

O Ozempic tem como princípio ativo a semaglutida, que também é muito eficaz na perda de peso e controle do diabetes tipo 2. No entanto, ele é aplicado semanalmente, enquanto o Olire, com liraglutida, precisa ser usado diariamente. A EMS já planeja lançar, em 2026, a versão nacional com semaglutida, assim que a patente do medicamento expirar no Brasil.

Outro ponto importante é o preço. A EMS promete comercializar o Olire e o Lirux com valores entre 10% e 20% abaixo dos medicamentos de referência, o que deve facilitar o acesso de mais pessoas a esses tratamentos.

O que esperar da cabeça emagrecedora brasileira?

A expectativa da EMS é produzir cerca de 200 mil canetas ainda em 2025 e disponibilizar mais de 500 mil unidades no país no período de um ano. Isso mostra o compromisso da farmacêutica em atender a demanda crescente por tratamentos contra obesidade e diabetes.

Vale lembrar que o uso do Olire, assim como o Ozempic e outros análogos de GLP-1, deve ser acompanhado por um médico. Esses medicamentos são parte de uma estratégia que inclui alimentação saudável, exercícios físicos e acompanhamento profissional.

Por que essa novidade é importante para o Brasil?

Ter um medicamento nacional como o Olire significa menos dependência das importações e maior controle sobre a produção e distribuição. Isso pode reduzir preços e melhorar a disponibilidade em todo o país. Além disso, a inovação tecnológica brasileira mostra que o país está avançando no desenvolvimento de soluções para problemas de saúde que afetam milhões de pessoas.

Se você busca um tratamento eficaz e acessível para emagrecer ou controlar o diabetes tipo 2, vale a pena ficar de olho nessa novidade. A chegada do Olire é um marco importante, que coloca o Brasil em destaque no cenário mundial dos medicamentos para obesidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!