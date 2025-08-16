Conheça a cidade no interior de Goiás conhecida por ser a terra do tomate

Aqui está a verdadeira capital do fruto vermelho que cruza com história, festa e economia local

Anna Júlia Steckelberg - 16 de agosto de 2025

Entrada do município de Goianápolis. (Foto: Reprodução)

Entre Goiânia e Anápolis, um pequeno povoado formado em 1928 ao redor de uma capela cresceu até se tornar município em 1958. Assim nasceu Goianápolis, hoje reconhecida como a “capital estadual do tomate”. O título não é apenas apelido: segundo o site Curta Mais, mais de 26% da população trabalha diretamente na cultura tomateira, um dado reforçado pelo deputado estadual Bruno Peixoto, que defende o reconhecimento oficial do município como polo da produção no estado.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Goianápolis foi, em 2022, o município que mais comercializou tomates na Ceasa de Goiânia, somando mais de 28 toneladas ao longo do ano, conforme reportado pelo Canal Rural. Essa força produtiva reflete também o protagonismo de Goiás: segundo dados do governo estadual, o estado liderou a produção nacional em 2024, com 1,4 milhão de toneladas, representando 31,4% do total brasileiro.

A vocação agrícola se transformou em cultura popular. Desde 1984, a cidade realiza a Festa do Tomate, evento que atrai milhares de visitantes e movimenta a economia local. Em junho de 2024, conforme noticiado pelo Portal da Assembleia Legislativa de Goiás, a festa entrou oficialmente para o Calendário Cívico e Cultural do estado.

A 39ª edição, realizada em julho de 2025, reuniu cerca de 40 mil pessoas no Parque de Exposições, com shows de nomes como Eduardo Costa, Edson & Hudson e João Lucas & Marcelo, números confirmados pelo site O Jornalismo e pelo Governo de Goiás.

Na abertura do evento, o governador em exercício Daniel Vilela destacou, segundo o site oficial do Governo de Goiás: “Goianápolis é o maior produtor de tomate de mesa. Aqui é o berço dessa história, dessa produção…”.

Atualmente, cerca de 70% da safra é vendida na Ceasa de Goiânia, enquanto o restante segue em cargas fechadas para mercados de São Paulo e Curitiba, como informou a Agência Cora de Notícias.

A Festa do Tomate não é apenas um encontro rural, mas uma vitrine do agronegócio goiano, com estandes de produtores, exposição de maquinário e apresentações culturais. O evento vem se consolidando como um dos maiores do interior, ao lado de festas tradicionais como a de Trindade.

