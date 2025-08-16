Equatorial anuncia parceria para disponibilizar geladeira e ar-condicionado pela metade do preço aos clientes de Goiás

Iniciativa já tem data definida para acontecer em todo o estado

Natália Sezil - 16 de agosto de 2025

Foto ilustrativa de geladeiras à venda. (Foto: Reprodução/ Neimar De Cesero/Agencia RBS)

Consumidores da Equatorial poderão adquirir geladeiras e aparelhos de ar-condicionado por metade do preço em todo o estado de Goiás. A campanha Troca com Bônus começa na próxima quarta-feira (20) e segue até o dia 24 de agosto.

A ação acontece em todas as lojas Novomundo no estado, enquanto durarem os estoques. Interessados precisam estar com as contas de energia elétrica em dia e devem entregar um eletrodoméstico antigo equivalente ao que será comprado.

Nessa iniciativa, a loja recebe o aparelho velho, a Equatorial custeia metade do valor e o cliente fica responsável por pagar a outra parte. Isso pode acontecer por parcelamento, em até 10 vezes sem juros.

Além da geladeira e do ar-condicionado, cada residência poderá trocar até cinco lâmpadas antigas por modelos de LED, sem nenhum custo. A mudança contribui para a economia de energia.

Saiba como participar:

Consumidores interessados devem comparecer a uma loja Novomundo, dentro da data da ação, com RG, CPF e a última conta de energia paga. O equipamento antigo é entregue assim que a compra do produto novo é efetuada.

Podem participar clientes residenciais, e não é necessário estar cadastrado como baixa renda. O requisito é estar com as contas da Equatorial em dia.

Caso o comprador não seja o titular da conta, ele só poderá participar se for parente de primeiro grau (pai ou mãe) ou mediante apresentação de contrato de aluguel no nome.

É permitido um equipamento por Unidade Consumidora, ressaltando que vale a equivalência: geladeira pode ser trocada por geladeira, e ar-condicionado por ar-condicionado.

Veja quais os modelos disponíveis:

Refrigerador Electrolux IT 70 – de R$ 4.099,00 por R$ 2.049,50;

Geladeira RT650 Midea 491L – de R$ 4.099,00 por R$ 2.049,50;

Ar-condicionado Midea 9.000 BTUs – de R$ 2.899,00 por R$ 1.449,50;

Ar-condicionado 12.000 BTUs – de R$ 3.099,00 por R$ 1.549,50.

