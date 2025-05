Você precisa limpar esse eletrodoméstico todos os dias, se quer evitar incêndios

Além de manter sua família longe de perigos, também vai economizar na conta de energia mantendo o aparelho limpo e conservado

Magno Oliver - 30 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/ Canal Organize sem Frescuras!)

O Corpo de Bombeiros emitiu um alerta para a população por conta de uma onda crescente de acidentes domésticos que vêm ocorrendo com um eletrodoméstico na cozinha.

Assim, a falta de manutenção e cuidados com esse item muito presente nas cozinhas brasileiros tem causado aumento no número de pacientes hospitalizados.

Acontece que o acúmulo de gordura na região interna do exaustor da cozinha pode parecer algo simples, mas é mais perigoso do que parece ser. Além de reduzir a potência e eficiência do aparelho, o acúmulo dessa sujeira no eletrodoméstico tem provocado incêndios e pode ainda trazer riscos para a saúde.

A falta de manutenção regular do exaustor de cozinha tem preocupado autoridades brasileiras e causado muita dor de cabeça em pessoas que sofrem por conta de doenças respiratórias.

Para garantir a segurança e a higiene sanitária da cozinha em casa, é mais que fundamental a limpeza regular do eletrodoméstico, que muitas vezes é ignorada e acaba causando prejuízos.

Especialistas explicam que ao cozinhar com óleo, pequenas gotículas formam camadas espessas e superaquecidas de gordura nos filtros do exaustor. O resultado vem imediato e acontece o surgimento de “micro explosões”.

Assim, com o passar do tempo, essa gordura acumulada cristaliza, forma uma barreira extensa e dificulta a ventilação e passagem de ar. Isso acaba, também, agravando sintomas de pessoas com asma, rinite ou outras alergias.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o combo chama do fogão, calor e gordura velha acumulada criam um contexto ideal para o fogo surgir e se alastrar em segundos pela sua casa.

Mesmo sendo muito útil na cozinha, o exaustor é um eletrodoméstico facilmente esquecido pelas pessoas na hora da limpeza. Assim, autoridades alertam para a importância de manter o aparelho em boas condições para evitar consequências como incêndios e graves acidentes domésticos.

