Modo pouco conhecido do ar-condicionado pode te ajudar a economizar energia

Testes apontam até 30% de redução no consumo usando essa função corretamente

Magno Oliver - 25 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Ribeiro Ar Condicionado)

Essencial no cotidiano das pessoas, o ar-condicionado virou utilitário de refrigeração obrigatório nos lares brasileiros. Com as altas temperaturas, o aparelho precisa passar horas ligado e a conta de energia vai lá em cima.

Dados da Aneel mostram que o ar-condicionado está entre os maiores vilões no consumo de energia chegando a representar até 40% da fatura mensal. Assim, na tentativa de reduzir gastos, muitas pessoas adotam estratégias para desligar o aparelho e reduzir mais o consumo excessivo de energia.

Um truque valioso no TikTok bombou entre os internautas, ajudando bastante a economizar energia ao usar o ar-condicionado. O recurso é o “botão mágico”, que consegue reduzir a conta de luz em até 30%.

Os especialistas explicam que o botão mágico aparece em alguns aparelhos no controle remoto como: AI Smart, Inteligente ou Eco. A função analisa a temperatura do ambiente, a umidade e até mesmo a presença de pessoas em um local para ajustar a potência.

Caso o seu controle não tenha essa função, os especialistas explicam que é preciso pressionar várias vezes o botão de modos. Isso porque a função pode estar oculta no visor.

Mesmo com os benefícios, o modo econômico tem pouca utilização e muita gente não conhece. Ele prolonga a vida útil do aparelho, já que o compressor não é forçado a operar sua capacidade máxima.

Para ativar a função, basta ligar o ar-condicionado, ativar o botão ECO no controle remoto e observar o ajuste automático da temperatura no ambiente.

