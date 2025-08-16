Fruta de nome complicado ajuda a controlar a pressão e acelera a cicatrização

Além de deliciosa, ela pode ser uma aliada natural para manter a saúde em dia

Pedro Ribeiro - 16 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Fruta é sinônimo de saúde, mas algumas se destacam por benefícios que vão além do esperado.

Existe uma fruta, pouco conhecida por muitos brasileiros, que chama atenção não só pelo nome difícil de pronunciar, mas também pelo sabor único e pelas propriedades incríveis.

Ela ajuda no controle da pressão arterial, acelera a cicatrização e ainda traz vantagens para a imunidade.

Estamos falando do achachairu, nativo da Bolívia e cultivado no Brasil desde o início dos anos 2000. Apesar de exótica, a fruta se adaptou muito bem ao clima brasileiro, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Com polpa branca, sabor agridoce e aroma leve, o achachairu ganhou espaço nas feiras e supermercados, conquistando quem busca novidades nutritivas e diferentes para incluir no cardápio.

Como ela chegou ao Brasil

A chegada dessa fruta por aqui começou em 2001, quando o produtor Abel Basílio de Souza Neto recebeu sementes trazidas da Bolívia por um tio. Inicialmente, o cultivo foi para consumo familiar, mas, em 2007, Abel plantou 600 árvores junto ao café da família em Itarana, no Espírito Santo. Hoje, são mais de 3 mil árvores e cerca de 50 toneladas colhidas na última safra. O pico da colheita, no Sudeste, acontece em dezembro.

Diferença para outras frutas brasileiras

Muitas vezes confundido com o bacupari e o bacurizinho, o achachairu tem casca dura e resistente, além de um sabor que varia conforme o paladar de quem prova: alguns dizem lembrar cacau com abacaxi, outros destacam apenas o equilíbrio entre o doce e o ácido. Mas todos concordam que é marcante.

Benefícios para a saúde

Segundo a nutricionista Danielle Laporte, essa fruta é uma aliada poderosa do bem-estar. Rica em vitamina C, potássio e antioxidantes, também contém compostos bioativos na casca. Entre os principais benefícios estão:

Auxílio no controle da pressão arterial

Propriedades cicatrizantes, antioxidantes e anti-inflamatórias

Melhora na digestão

Fortalecimento da imunidade e prevenção de resfriados

Curiosidades do cultivo

A árvore do achachairu começa a produzir entre quatro e cinco anos após o plantio. No mercado, o quilo pode chegar a R$ 15, e a procura cresce a cada ano, tanto pelo sabor diferente quanto pelo apelo saudável.

Se você nunca experimentou essa fruta, vale a pena procurar na época da colheita. Além de deliciosa, ela pode ser uma aliada natural para manter a saúde em dia. Afinal, cuidar do corpo também pode ser uma experiência saborosa.

