Homem morre em Anápolis após noite de bebedeira e corpo é encontrado ao amanhecer

Samu foi acionado para primeiros socorros, mas não foi possível salvar vítima

Augusto Araújo - 16 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de rua no bairro Las Palmas, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Maps)

O amanhecer deste sábado (16) foi marcado por um mistério no bairro Las Palmas, em Anápolis. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto dentro de uma residência na Rua 12, por volta das 6h20.

Testemunhas relataram que a vítima costumava frequentar a casa deles. Assim, na noite anterior, ele passou horas bebendo na companhia de uma mulher de 55 anos, um homem de 39 e um jovem de 24 anos.

Durante a madrugada, o homem teria passado mal. Os amigos disseram que tentaram prestar socorro, mas ele não resistiu.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, porém a equipe médico pôde apenas constatar o óbito no local. De acordo com os socorristas, não havia sinais de violência, e a morte foi registrada como natural.

No entanto, a falta de identificação da vítima e o contexto em que tudo aconteceu aumentaram a sensação de mistério entre os moradores da região.

O caso foi formalizado como encontro de cadáver e seguirá para investigação, com exames periciais que devem confirmar a causa da morte.

