Em Senador Canedo, homem apanha na rua ao descumprir medida protetiva contra ex

Ele também acabou sendo preso ao chegar na delegacia; vídeo mostra detalhes da pancadaria

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2025

Imagens mostram pancadaria generalizada em Senador Canedo. (Foto: Reprodução)

A Avenida Senador Canedo foi palco de uma verdadeira confusão generalizada, com direito a agressões físicas, na noite do último sábado (09), em Senador Canedo.

Tudo teria ocorrido por volta das 20h, quando um homem de 45 anos compareceu à porta da residência da ex-companheira, de 33 anos, com quem tem um filho de 08 anos.

Em depoimento, ela afirmou que possui uma medida protetiva de urgência contra ele, a qual foi desrespeitada na data citada. Segundo ela, o homem a ameaçou e a agrediu. Durante a confusão, o suspeito teria iniciado um tumulto com dois jovens, de 19 e 17 anos, que estavam na propriedade e, em resposta, passaram a agredi-lo.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o embate começa e quando os rapazes dão início aos ataques sucessivos.

O homem recebeu socos que causaram um corte no supercílio, foi enforcado e precisou levar cinco pontos no ferimento, além de ter ficado com o pescoço inchado. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve presente no local.

Tanto ele quanto os demais envolvidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (PC) para apuração do caso.

Veja o vídeo:

IMAGENS FORTES 🚨 Em Senador Canedo, homem apanha na rua ao descumprir medida protetiva contra ex Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/LIvS1NLmem — Portal 6 (@portal6noticias) August 10, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!