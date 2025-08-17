6 lugares românticos em Pirenópolis fora do óbvio

Esqueça os clichês e fuja do óbvio: descubra os locais românticos que encantam casais com história e natureza

Anna Júlia Steckelberg - 17 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de Pirenópolis (Foto: Raquel Pinho)

Pirenópolis é sinônimo de charme colonial, cachoeiras e ruas de pedra. Mas a cidade reserva ainda outros endereços especiais, longe do circuito turístico tradicional.

Quer surpreender quem você ama? Aqui vão seis sugestões que misturam paisagens, memórias e aquele toque de romance de verdade.

1. Assistir ao pôr do sol no Mirante do Ventilador

O Mirante do Ventilador, acessível pela estrada que leva ao Parque dos Pireneus, oferece uma vista panorâmica sobre o cerrado e o centro histórico, ideal para contemplar o entardecer com tranquilidade.

A atmosfera é perfeita para sussurrar o que o coração pede, enquanto o céu se tinge de dourado.

2. Jantar nas alturas no Sky Piri

Recém inaugurado, Pirenópolis tem o primeiro gastrobar suspenso do Centro-Oeste: o Sky Piri, que promete experiências exclusivas a 50 metros do chão, com gastronomia completa, open bar, música e vista para a Serra dos Pireneus.

Ideal para um jantar apaixonante sob as estrelas, ainda que futurístico, já tem status de clássico romântico.

3. Brunch bucólico no Santuário Vagafogo

A apenas alguns quilômetros do centro, o Santuário de Vida Silvestre Vagafogo possui trilhas, redes convidativas e um brunch memorável com cerca de 45 itens caseiros, além de natureza preservada.

Quem já foi aprova: “O melhor café da manhã de Pirenópolis”, comenta um visitante, perfeito para um despertar a dois com paz e sabor.

4. Caminhar de mãos dadas pela Rua Direita

A charmosa Rua Direita, no coração do Centro Histórico tombado pelo IPHAN, exibe casarões coloniais, paralelepípedos e uma atmosfera atemporal.

Entre lojinhas de artesanato e cafés, o cenário é propício a encontros espontâneos e declarações à luz de lampiões.

5. Jantar no Tutto Risoteria

Para casais que buscam sabor e ambiente intimista, o restaurante Tutto Risoteria, conhecido pela alta qualidade dos risotos e clima acolhedor, torna-se uma escolha certeira.

Seu prestígio gastronômico local já o faz um endereço romântico consolidado.

6. Banho na Cachoeira do Rosário

Com 42 metros de queda e infraestrutura boa, a Cachoeira do Rosário é um retiro encantador.

Trilha curta, redários, mirantes, restaurante com petiscos e limite diário de visitantes garantem privacidade.

O mirante da “Casa de Pedra” é cenário ideal para abraços que se dissolvem na bruma e no som da água.

Pirenópolis respira romance em cada esquina, e ele vai muito além das lojinhas e pousadinhas convencionais.

