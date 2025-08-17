6 lugares românticos em Pirenópolis fora do óbvio
Esqueça os clichês e fuja do óbvio: descubra os locais românticos que encantam casais com história e natureza
Pirenópolis é sinônimo de charme colonial, cachoeiras e ruas de pedra. Mas a cidade reserva ainda outros endereços especiais, longe do circuito turístico tradicional.
Quer surpreender quem você ama? Aqui vão seis sugestões que misturam paisagens, memórias e aquele toque de romance de verdade.
1. Assistir ao pôr do sol no Mirante do Ventilador
O Mirante do Ventilador, acessível pela estrada que leva ao Parque dos Pireneus, oferece uma vista panorâmica sobre o cerrado e o centro histórico, ideal para contemplar o entardecer com tranquilidade.
A atmosfera é perfeita para sussurrar o que o coração pede, enquanto o céu se tinge de dourado.
2. Jantar nas alturas no Sky Piri
Recém inaugurado, Pirenópolis tem o primeiro gastrobar suspenso do Centro-Oeste: o Sky Piri, que promete experiências exclusivas a 50 metros do chão, com gastronomia completa, open bar, música e vista para a Serra dos Pireneus.
Ideal para um jantar apaixonante sob as estrelas, ainda que futurístico, já tem status de clássico romântico.
3. Brunch bucólico no Santuário Vagafogo
A apenas alguns quilômetros do centro, o Santuário de Vida Silvestre Vagafogo possui trilhas, redes convidativas e um brunch memorável com cerca de 45 itens caseiros, além de natureza preservada.
Quem já foi aprova: “O melhor café da manhã de Pirenópolis”, comenta um visitante, perfeito para um despertar a dois com paz e sabor.
4. Caminhar de mãos dadas pela Rua Direita
A charmosa Rua Direita, no coração do Centro Histórico tombado pelo IPHAN, exibe casarões coloniais, paralelepípedos e uma atmosfera atemporal.
Entre lojinhas de artesanato e cafés, o cenário é propício a encontros espontâneos e declarações à luz de lampiões.
5. Jantar no Tutto Risoteria
Para casais que buscam sabor e ambiente intimista, o restaurante Tutto Risoteria, conhecido pela alta qualidade dos risotos e clima acolhedor, torna-se uma escolha certeira.
Seu prestígio gastronômico local já o faz um endereço romântico consolidado.
6. Banho na Cachoeira do Rosário
Com 42 metros de queda e infraestrutura boa, a Cachoeira do Rosário é um retiro encantador.
Trilha curta, redários, mirantes, restaurante com petiscos e limite diário de visitantes garantem privacidade.
O mirante da “Casa de Pedra” é cenário ideal para abraços que se dissolvem na bruma e no som da água.
Pirenópolis respira romance em cada esquina, e ele vai muito além das lojinhas e pousadinhas convencionais.
