Herança oculta: onde consultar para saber se você tem direito

Pedro Ribeiro - 18 de agosto de 2025

A Herança pode estar mais perto do que você imagina — e muitas vezes escondida em contas, benefícios ou seguros que nunca foram resgatados.

Milhares de brasileiros deixam de receber valores significativos simplesmente por falta de informação e organização.

Em alguns casos, essa herança invisível pode ultrapassar R$ 50 mil, representando um verdadeiro alívio para famílias em momentos de dificuldade.

A busca por esse tipo de herança começa pelo CPF do falecido. O Banco Central, por exemplo, permite consultar contas bancárias inativas e outros recursos financeiros. Além disso, seguradoras podem indicar apólices de seguro de vida não resgatadas, e documentos pessoais também ajudam a localizar informações importantes.

Outros ativos que podem fazer parte da herança incluem:

Contas bancárias inativas (Banco Central)

Seguro de vida (seguradoras e documentos pessoais)

FGTS (Caixa Econômica Federal)

PIS/Pasep (Banco do Brasil e Caixa)

Previdência privada (instituições financeiras)

Indenizações trabalhistas (sindicatos e RHs)

Milhas e carteiras digitais (apps de fidelidade e plataformas online)

A importância da organização

Muitos herdeiros não conseguem acessar valores porque a documentação está incompleta ou desorganizada. Especialistas recomendam manter contratos, apólices e comprovantes em local seguro e acessível, criar uma lista atualizada de compromissos financeiros e compartilhar informações com pessoas de confiança. Também é útil consultar sindicatos e departamentos de RH para benefícios trabalhistas que podem estar pendentes.

Precisa de inventário?

Nem sempre a herança exige inventário formal. Em muitos casos, basta apresentar a documentação correta e respeitar os prazos legais para ter acesso aos recursos. Isso agiliza o processo e garante que o dinheiro chegue mais rápido aos herdeiros.

Por que não deixar esse dinheiro parado

A chamada herança invisível é mais comum do que parece. Muitas famílias desconhecem que têm direito a valores em bancos, previdência ou seguros de vida. Em um cenário de instabilidade econômica, resgatar esses ativos pode significar não apenas reforço financeiro imediato, mas também mais tranquilidade para organizar o futuro.

Consultar é simples, não custa nada e pode revelar uma herança esquecida esperando para ser resgatada. Vale a pena verificar e garantir o que já é seu por direito.

