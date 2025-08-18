Moradores de Anápolis podem aproveitar Refis 2025 para quitar dívidas com até 100% de desconto em juros e multas
Programa Fique em Dia segue até 16 de setembro e vale para pessoas físicas, MEIs e empresas
A Prefeitura de Anápolis deu início nesta segunda-feira (18) ao Fique em Dia (Refis 2025), programa que oferece condições especiais para a regularização de débitos tributários e não tributários com o município.
O benefício contempla pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas, com descontos que chegam a 100% em juros e multas e parcelamentos em até 60 vezes.
O atendimento presencial acontece no Rápido do Anashopping, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Também é possível participar pelo aplicativo Conecta Anápolis ou pelo WhatsApp (62) 98551-6888, das 08h às 18h.
A adesão só é confirmada após o pagamento do boleto, e no caso de parcelamentos, é obrigatório quitar a primeira parcela para que os demais boletos sejam liberados.
Débitos inferiores a R$ 305 para pessoas físicas ou MEIs e a R$ 915 para empresas só podem ser pagos à vista. Já no parcelamento, o valor mínimo de cada parcela é de R$ 152,50 para pessoa física ou MEI e de R$ 457,50 para pessoa jurídica.
O programa vai até 16 de setembro e, segundo o prefeito Márcio Corrêa (PL), é uma oportunidade para que os contribuintes regularizem pendências e fiquem em dia com o município.
Condições de desconto e parcelamento
IPTU + Taxas de Imóveis/Propriedades
•À vista → 100% de desconto
•2 a 6 parcelas → 95% de desconto
•7 a 20 parcelas → 90% de desconto
•21 a 40 parcelas → 80% de desconto
•41 a 60 parcelas → 70% de desconto
ISSQN
•À vista → 100% de desconto
•2 a 6 parcelas → 90% de desconto
•7 a 16 parcelas → 80% de desconto
Multas formais ou de ofício
•À vista → 50% de desconto
Multas do Procon, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras
•À vista → 50% de desconto
