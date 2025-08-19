Cinemas de Goiânia e Anápolis ficarão uma semana com ingressos por R$ 10; veja detalhes

Promoção é válida para todas as sessões convencionais, inclusive nos finais de semana, exceto pré-estreias e salas especiais

Davi Galvão Davi Galvão -
Sala de cinema da rede Cineflix, que opera no Aparecida Shopping. (Foto: Divulgação)
Sala de cinema da rede Cineflix, que opera no Aparecida Shopping. (Foto: Divulgação)

Cinéfilos, se preparem: de 28 de agosto a 03 de setembro, os amantes do cinema poderão aproveitar ingressos a apenas R$ 10 em Goiás e em todo o Brasil.

A campanha nacional traz também combos de pipoca e refrigerante com preços promocionais, incentivando ainda mais a participação do público.

Organizada pela FENEEC, com apoio da ABRAPLEX, Ingresso.com e Grupo Consciência, a ação busca busca não só tornar o cinema mais acessível, como também fortalecer a indústria do audiovisual e movimentar a economia.

A promoção é válida para todas as sessões convencionais, inclusive nos finais de semana, exceto pré-estreias e salas especiais.

A programação inclui títulos para todas as idades, e os espectadores podem conferir horários e preços dos combos nos sites oficiais de cada cinema ou na Ingresso.com.

Sendo assim, moradores de Goiânia, Aparecida, Anápolis e diversos outros municípios devem ficar de olho nos estabelecimentos de preferência para não perder a oportunidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias