Cinemas de Goiânia e Anápolis ficarão uma semana com ingressos por R$ 10; veja detalhes

Promoção é válida para todas as sessões convencionais, inclusive nos finais de semana, exceto pré-estreias e salas especiais

Davi Galvão - 19 de agosto de 2025

Sala de cinema da rede Cineflix, que opera no Aparecida Shopping. (Foto: Divulgação)

Cinéfilos, se preparem: de 28 de agosto a 03 de setembro, os amantes do cinema poderão aproveitar ingressos a apenas R$ 10 em Goiás e em todo o Brasil.

A campanha nacional traz também combos de pipoca e refrigerante com preços promocionais, incentivando ainda mais a participação do público.

Organizada pela FENEEC, com apoio da ABRAPLEX, Ingresso.com e Grupo Consciência, a ação busca busca não só tornar o cinema mais acessível, como também fortalecer a indústria do audiovisual e movimentar a economia.

A promoção é válida para todas as sessões convencionais, inclusive nos finais de semana, exceto pré-estreias e salas especiais.

A programação inclui títulos para todas as idades, e os espectadores podem conferir horários e preços dos combos nos sites oficiais de cada cinema ou na Ingresso.com.

Sendo assim, moradores de Goiânia, Aparecida, Anápolis e diversos outros municípios devem ficar de olho nos estabelecimentos de preferência para não perder a oportunidade.

