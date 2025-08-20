Concurso público com salários de até R$ 13 mil recebe inscrições do país inteiro

Pedro Ribeiro - 20 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O concurso público do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) está recebendo inscrições para mais de 120 vagas com salários que podem chegar a R$ 13 mil.

A oportunidade atrai candidatos de todo o Brasil, já que há chances tanto para professores quanto para técnicos administrativos em educação.

Além disso, os editais contemplam diferentes áreas de formação, o que amplia ainda mais as possibilidades para quem busca estabilidade e boas remunerações.

O primeiro edital do concurso público oferece 95 vagas para docentes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). As oportunidades abrangem diversas áreas, como:

Matemática (17 vagas);

Engenharia (11 vagas);

Física (8 vagas);

Biologia (7 vagas);

Ciências da Computação (7 vagas);

Educação (6 vagas);

Geografia (6 vagas);

Arte (4 vagas);

História (4 vagas);

Sociologia (4 vagas);

Letras (3 vagas);

Química (3 vagas);

Zootecnia (3 vagas);

Ciência de Alimentos (3 vagas);

Filosofia (2 vagas);

Design (1 vaga);

Recursos Pesqueiros (1 vaga);

Ciências Agrárias (1 vaga).

Os salários variam de R$ 6.180,86 para quem possui apenas graduação até R$ 13.288,85 para candidatos com doutorado.

Vagas para técnicos administrativos

O segundo edital do concurso público reúne 29 vagas para cargos técnico-administrativos em educação (TAE). Entre as opções estão: Assistente de Aluno, Técnico em Contabilidade, Técnico em Tecnologia da Informação, Técnico de Laboratório (Agroindústria e Produção Alimentícia), além de cargos de nível superior como Administrador, Auditor, Contador, Engenheiro Agrônomo, Médico, Tecnólogo em Eventos e Zootecnista.

Os salários vão de R$ 2.483,52 (nível médio) até R$ 4.967,04 (nível superior).

Como se inscrever

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Sousândrade. O valor da taxa é de R$ 160 para professor, R$ 90 para técnico administrativo de nível médio/técnico e R$ 120 para técnico administrativo de nível superior.

O prazo para os professores vai até 9 de setembro de 2025, enquanto para os técnicos administrativos a data limite é 8 de setembro de 2025. Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção — no caso dos professores, entre 19 e 21 de agosto.

Por que vale a pena participar

O concurso público do IFMA é uma excelente oportunidade para quem deseja estabilidade, plano de carreira e salários atrativos. Além disso, a diversidade de cargos amplia as chances de ingresso, seja para profissionais já experientes ou recém-formados em busca da primeira oportunidade no serviço público.

Por fim, com inscrições abertas e salários que chegam a R$ 13 mil, o concurso público do IFMA é uma oportunidade que não deve ser deixada de lado. Organize-se, reúna a documentação necessária e não perca o prazo de inscrição. Esse pode ser o primeiro passo para conquistar a estabilidade profissional que você procura.

