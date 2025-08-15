Banco abre concurso público com salário de R$ 10 mil para 06h de trabalho

Se você busca uma carreira sólida, com bom salário e qualidade de vida, este concurso público pode ser o caminho certo

Pedro Ribeiro - 15 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

Se você está de olho em estabilidade e bons salários, o concurso público do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) pode ser a oportunidade que faltava.

A seleção oferece remuneração de até R$ 10,1 mil para jornadas de apenas 6 horas diárias, além de outros benefícios.

São vagas para diferentes formações e com possibilidade de atuar em três capitais do Sul do país.

O concurso público do BRDE conta com sete vagas para contratação imediata e outras para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para nível médio e superior completo, distribuídas entre as agências de Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). A carga horária semanal é de 30 horas, o que garante mais tempo livre no dia a dia.

Inscrições e prazos

As inscrições começaram no dia 13 de agosto e seguem abertas até 11 de setembro. Para participar, é preciso acessar o site da banca organizadora, a Fundatec, e preencher o formulário eletrônico. A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo: R$ 270,85 para vagas de nível superior e R$ 118,79 para nível médio.

Isenção de taxa

Quem está inscrito no CadÚnico, tem renda familiar per capita de até meio salário-mínimo ou é doador de medula óssea registrado no Redome pode solicitar a isenção da taxa. O prazo para fazer esse pedido vai até 19 de agosto. É necessário apresentar a documentação exigida no edital para comprovar o direito.

Como serão as provas

O concurso público terá provas no dia 26 de outubro. Todos os candidatos farão a Prova Teórico-Objetiva. Já para os cargos de Analista de Projetos e Analista de Sistemas haverá também Prova Discursiva e avaliação de Títulos e Experiência Profissional. Veja o edital completo.

Por que vale a pena tentar

Além do salário de até R$ 10,1 mil para apenas 6 horas de trabalho por dia, o BRDE oferece estabilidade e oportunidades de crescimento na carreira pública. E mesmo que você não seja chamado imediatamente, entrar no cadastro de reserva aumenta suas chances de convocação nos próximos meses.

Se você busca uma carreira sólida, com bom salário e qualidade de vida, este concurso público pode ser o caminho certo. As inscrições já estão abertas, e o prazo não é longo. Aproveite para organizar seus documentos e começar a preparação agora.

