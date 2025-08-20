Ex-namorado agride jovem durante gravação do programa Casos de Família

Edição que ocorreu o episódio foi exibida nesta quarta-feira (20)

Folhapress - 20 de agosto de 2025

Agressão ocorreu durante gravação do programa (Foto: Reprodução/SBT)

ANA CLARA COTTECCO – O programa Casos de Família, exibido nesta quarta-feira (20), registrou um episódio de agressão durante a gravação. Jasmin, 21, e Gabriel, 24, ex-namorados que tiveram um relacionamento de cinco anos, foram os protagonistas da edição.

O casal havia terminado há três meses, depois que a jovem flagrou conversas dele com outra ex. Desde então, segundo ela, o rapaz vinha a perseguindo.

Segundo Cristina, Gabriel teria dito à produção, antes do programa começar, que “arrebentaria ela” caso visse a ex-namorada com outro homem. No palco, ele desdenhou das tentativas da ex de cortar contato e afirmou que voltaria com ela até o final da atração. Caso fosse rejeitado, disse que continuaria a persegui-la.

O clima ficou ainda mais tenso quando Gabriel discutiu com um homem da plateia que criticou o seu comportamento. Ao ver a cena, Jasmin se levantou parase aproximar e foi empurrada pelo pescoço pelo ex-namorado. A agressão gerou tumulto, e membros da produção precisaram contê-lo e retirá-lo do estúdio.

Cristina entrou na confusão e disparou: “Seu covarde! Não vai bater em mulher aqui!”. Em seguida, reforçou que ele deveria “ir para o xilindró” e fez um apelo para que mulheres denunciem casos de violência.

Esta temporada do Casos de Família já acumula episódios tensos de embate físicos. Rico Melquiades se desentendeu com outro participante em uma edição sobre jovens influenciadores e no dia episódio do 12, dois irmãos chegaram a se agredir durante a gravação.

Assista: