Por que reiniciar o roteador uma vez por semana melhora a internet, segundo operadoras

Pequenos ajustes simples que ajudam a garantir um maior desempenho e velocidade da sua conexão Wi-Fi doméstica

Magno Oliver - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Com que frequência você reinicia o roteador de internet da sua casa? Já parou para pensar nisso? Pois manter o roteador funcionando bem é uma manutenção caseira essencial para garantir uma boa qualidade de internet em casa.

Segundo técnicos das principais operadoras de telefonia e internet, pequenos cuidados podem fazer grande diferença na conexão e muita gente desconhece sobre.

Entre eles, reiniciar o aparelho uma vez por semana é uma das indicações mais importantes atualmente.

Esse procedimento limpa a memória interna e fecha processos desnecessários que sobrecarregam o sistema de distribuição do sinal de internet.

Isso melhora o desempenho do roteador e ajuda a transmitir o sinal de forma mais eficiente. Especialistas afirmam que a prática também reduz quedas de conexão.

Por que reiniciar o roteador uma vez por semana melhora a internet, segundo operadoras

Outro ponto é que a reinicialização do roteador força o aparelho a renovar o endereço IP com a operadora. Isso evita congestionamentos e melhora a comunicação entre o aparelho e os servidores.

Com isso, o tráfego de dados fica mais rápido e estável.

Além disso, algumas atualizações automáticas de rede só são aplicadas quando o roteador passa por reinício. Sem essa etapa, o aparelho pode trabalhar com configurações antigas, prejudicando a velocidade.

Essa simples ação garante que o Wi-Fi funcione com o máximo de eficiência.

Os técnicos destacam que o hábito prolonga a vida útil do equipamento. Ao evitar superaquecimentos e sobrecargas, o roteador trabalha de forma mais leve e os usuários podem aproveitar uma conexão mais estável e confiável.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!