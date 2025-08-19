Por que desligar o Wi-Fi quando sair de casa é necessário, segundo empresas de internet

Técnicos alertam: Wi-Fi ativo pode ser risco quando não está sendo usado

Magno Oliver - 19 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Ao sair para trabalhar ou para a faculdade, escola, você deixa o Wi-Fi da sua casa desligado ou com o roteador ainda funcionando sem necessidade? Técnicos da área questionam esse hábito.

Isso porque deixar o Wi-Fi ligado ao sair de casa parece inofensivo, mas pode abrir brechas graves de segurança digital que muita gente não imagina. Técnicos de empresas de internet alertam que roteadores ligados sem uso se tornam alvos fáceis para acessos não autorizados, ataques virtuais e até roubo de dados pessoais.

A avaliação dos especialistas é que o roteador ativo sem ninguém conectado consome energia e continua emitindo sinal, o que atrai tentativas de invasão por aplicativos automatizados ou hackers locais. Esse tipo de ataque costuma ser silencioso, explorando falhas simples de configuração ou senhas fracas para acessar a rede e dispositivos conectados.

Por que desligar o Wi-Fi quando sair de casa é necessário, segundo empresas de internet

Outro risco está no consumo indevido de internet. Mesmo sem ninguém em casa, aparelhos conectados, como câmeras, TVs ou assistentes virtuais continuam trocando dados. Se o roteador for comprometido, criminosos podem usar sua rede para atividades ilegais, deixando rastros no seu IP.

Mas, uma boa notícia é que o hábito de desligar o roteador prolonga a vida útil do equipamento e gera mais economia de energia ao fim do mês. Segundo técnicos em telefonia, o aquecimento constante e a sobrecarga no tráfego de dados reduzem a durabilidade do aparelho com o tempo. Interromper o uso quando desnecessário evita esse desgaste.

Empresas recomendam que, ao sair por longos períodos de sua moradia, os usuários devem desligar o roteador da tomada. O gesto simples melhora a segurança, economiza energia e reduz chances de transtornos maiores, principalmente em tempos de chuvas e tempo frio. Em eras de conectividade constante, cuidar da rede também é proteger o que está fora da tela.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!