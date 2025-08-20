Sessão solene celebra empresas aliadas na causa animal em Anápolis

Cada homenagem entregue simboliza mais do que um título: simboliza vidas salvas, animais acolhidos e uma sociedade que começa a entender que dignidade não pode ser restrita apenas às pessoas

Seliane da SOS - 20 de agosto de 2025

Sessão Solene Empresa Amiga dos Animais acontece nesta quarta-feira (20), no Plenário da Câmara. (Foto: Arquivo Pessoal)

É com o coração cheio de gratidão que participo, nesta noite, da Sessão Solene Empresa Amiga dos Animais, que acontece no Plenário da Câmara Municipal.

Esta é uma iniciativa que idealizei para dar voz ao reconhecimento: a voz da causa animal, que por tanto tempo foi esquecida, e a voz das empresas que decidiram se somar a essa luta.

Cada homenagem entregue hoje simboliza mais do que um título: simboliza vidas salvas, animais acolhidos e uma sociedade que começa a entender que dignidade não pode ser restrita apenas às pessoas. O bem-estar animal é também reflexo de quem somos enquanto comunidade.

A cada nome chamado, sinto que estamos dando um passo adiante. Porque quando empresários se unem a esta causa, eles mostram que a compaixão pode ser prática, que a responsabilidade social é capaz de transformar realidades.

Esta solenidade, para mim, é um marco histórico: é a prova de que não estamos sozinhos, e de que a luta pelos animais pode, sim, encontrar aliados fortes e comprometidos.