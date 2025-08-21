Após repercussão, moradores fazem novas denúncias contra buffet em Anápolis: “serviram linguiça podre”

Comentários deixados na publicação do Portal 6 acusam empresa de não cumprir com combinados

Gabriella Pinheiro - 21 de agosto de 2025

Imagem mostra buffet. (Foto: Zak Chapman/ Pexels)

Após a denúncia de um suposto calote da empresa de organização de eventos de Anápolis, Buffet Villa Rica Gourmet, diversos usuários compartilharam relatos similares, acusando a instituição de descumprir contratos e acordos após a contratação dos serviços.

Nos comentários deixados em uma postagem publicada pelo Portal 6, uma internauta afirmou que também foi uma das lesadas pela dona do empreendimento.

O caso teria ocorrido no último domingo (17). De acordo com ela, o evento foi marcado por comida insuficiente e linguiça estragada.

“Uma das enganadas fui eu. Na minha festa, no domingo, era para ter comida para 50 pessoas, não tinha nem para 10 e ainda serviram linguiça podre. Muita gente passou mal. E [ela] ainda vem toda galuda para cima da gente, como se tivesse razão. […] Nunca passei tanta vergonha na minha vida. Meus convidados todos com fome”, afirmou.

Outra internauta também relatou ter passado por uma experiência similar em dezembro de 2024, justamente em uma data única: o dia do próprio casamento.

De acordo com ela, a dona do comércio não entregou nada do que havia sido acordado e, ainda por cima, sumiu no dia do evento.

“Infelizmente, ela não entrega nada do que foi contratado e simplesmente desaparece no dia do evento. No meu caso, ela nem apareceu e não nos entregou nem metade do que foi pago! De vez em quando, surge uma nova vítima na cidade, porque ela faz muitas vítimas, mas a maioria não tem coragem de denunciar”, relatou.

Outros diversos seguidores também comentaram na publicação, destacando que a dona da empresa tem dado calotes há anos.

“Tem gente caindo no golpe dessa mulher ainda??? Mais de cinco anos dando calote em fornecedores e clientes… Até que enfim esse caso vai ganhar destaque! Alguém tem que pará-la”, comentou uma.

“Em um aniversário de uma cliente minha, para não ficar sem comida, fomos nós para a cozinha, só para ela não passar ainda mais vergonha”, contou outra usuária.

O Portal 6 tentou contato com o Buffet Villa Rica Gourmet, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

