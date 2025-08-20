Jovem denuncia buffet em Anápolis por suposto calote na festa de casamento: “tudo que estava assinado, não cumpriu”
Ao Portal 6, vítima afirmou que suspeita também teria enganado outros clientes na cidade ao longo de anos
Uma empresa de organização de eventos de Anápolis se tornou alvo de denúncias, após clientes relatarem que estão sendo enganados pela dona do empreendimento. Segundo eles, a mesma estaria descumprindo contratos e acordos para a realização das festividades.
O Portal 6 conversou com uma das pessoas que apontam terem sido vítimas do Buffet Villa Rica Gourmet, apontou que teve problemas no dia do casamento, realizado no último sábado (16).
Segundo a influenciadora, que não quis ser identificada, a empresa foi contratada para organizar a festa do matrimônio e tudo correu sem problemas. Isto é, até o dia do evento.
Na ocasião, a dona do empreendimento mandou mensagem para o marido dela, alegando precisar de R$ 3 mil para acertar os últimos detalhes do casamento, pois teria sido enganada por fornecedores.
Assim, a jovem também teria falado com a empresária, dizendo que iria fazer o pagamento apenas presencialmente.
Porém, estava desconfiada das intenções da mulher e acionou as madrinhas e o irmão dela a pressionar a dona do buffet a entregar o que prometera. “Ela tinha as coisas, só que não ia fazer”, alega a vítima.
Dessa forma, teria sido feita uma organização às pressas, bem abaixo do que fora combinado.
“Foi feito um jantar bem meia-boca, só pros meus convidados não passarem fome. Entregou um chope de 30 litros, quando eu paguei para ser um de 50 e um de 80 litros, de outra marca. Tudo o que estava assinado ela não cumpriu no acordo,” destacou.
Por fim, a vítima afirmou que a empresa entregou carnes diferentes do acordo, arroz cru, faltaram bebidas e drinks, e dos cinco garçons contratados, apenas dois teriam comparecido.
No total, a influenciadora apontou que pagou cerca de R$ 6 mil à empresária pelo evento.
Outros casos
Após o casamento, a jovem afirmou que conversou com o pessoal da decoração e da fotografia, que disseram que havia mais clientes de Anápolis que teriam sido enganados pelo Buffet Villa Rica Gourmet.
Uma delas teria sido em uma festa infantil, no último domingo (17). O mesmo cenário se repetiu: foi contratado um serviço completo, mas entregue pela metade, sem almoço para os convidados.
Além disso, a influenciadora destacou que a empresária já sofreria denúncias há mais de 10 anos, mudando o CNPJ de tempos em tempos para manter o nome “limpo”.
Por fim, ela concluiu destacando que já estuda as devidas medidas legais contra a suspeita.
Em uma das mensagens recebidas pelo Portal 6, a suspeita afirma que esses relatos seriam uma tentativa da concorrência de sabotar o trabalho dela. “Não é a primeira vez que ela faz isso comigo, não é a primeira vez”.
Posicionamento
A reportagem tentou contato com a Buffet Villa Rica Gourmet, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!