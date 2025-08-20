Jovem denuncia buffet em Anápolis por suposto calote na festa de casamento: “tudo que estava assinado, não cumpriu”

Ao Portal 6, vítima afirmou que suspeita também teria enganado outros clientes na cidade ao longo de anos

Augusto Araújo - 20 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de buffet de casamento. (Foto: Pexels)

Uma empresa de organização de eventos de Anápolis se tornou alvo de denúncias, após clientes relatarem que estão sendo enganados pela dona do empreendimento. Segundo eles, a mesma estaria descumprindo contratos e acordos para a realização das festividades.

O Portal 6 conversou com uma das pessoas que apontam terem sido vítimas do Buffet Villa Rica Gourmet, apontou que teve problemas no dia do casamento, realizado no último sábado (16).

Segundo a influenciadora, que não quis ser identificada, a empresa foi contratada para organizar a festa do matrimônio e tudo correu sem problemas. Isto é, até o dia do evento.

Na ocasião, a dona do empreendimento mandou mensagem para o marido dela, alegando precisar de R$ 3 mil para acertar os últimos detalhes do casamento, pois teria sido enganada por fornecedores.

Assim, a jovem também teria falado com a empresária, dizendo que iria fazer o pagamento apenas presencialmente.

Porém, estava desconfiada das intenções da mulher e acionou as madrinhas e o irmão dela a pressionar a dona do buffet a entregar o que prometera. “Ela tinha as coisas, só que não ia fazer”, alega a vítima.

Dessa forma, teria sido feita uma organização às pressas, bem abaixo do que fora combinado.

“Foi feito um jantar bem meia-boca, só pros meus convidados não passarem fome. Entregou um chope de 30 litros, quando eu paguei para ser um de 50 e um de 80 litros, de outra marca. Tudo o que estava assinado ela não cumpriu no acordo,” destacou.

Por fim, a vítima afirmou que a empresa entregou carnes diferentes do acordo, arroz cru, faltaram bebidas e drinks, e dos cinco garçons contratados, apenas dois teriam comparecido.

No total, a influenciadora apontou que pagou cerca de R$ 6 mil à empresária pelo evento.

Outros casos

Após o casamento, a jovem afirmou que conversou com o pessoal da decoração e da fotografia, que disseram que havia mais clientes de Anápolis que teriam sido enganados pelo Buffet Villa Rica Gourmet.

Uma delas teria sido em uma festa infantil, no último domingo (17). O mesmo cenário se repetiu: foi contratado um serviço completo, mas entregue pela metade, sem almoço para os convidados.

Além disso, a influenciadora destacou que a empresária já sofreria denúncias há mais de 10 anos, mudando o CNPJ de tempos em tempos para manter o nome “limpo”.

Por fim, ela concluiu destacando que já estuda as devidas medidas legais contra a suspeita.

Em uma das mensagens recebidas pelo Portal 6, a suspeita afirma que esses relatos seriam uma tentativa da concorrência de sabotar o trabalho dela. “Não é a primeira vez que ela faz isso comigo, não é a primeira vez”.

Posicionamento

A reportagem tentou contato com a Buffet Villa Rica Gourmet, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

