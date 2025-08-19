Casamento quase é cancelado após noivo dizer nome que não deveria no altar

Futuro esposo suou frio em uma situação que ele não imaginava que fosse possível de acontecer

Magno Oliver - 19 de agosto de 2025

(Foto: Captura de Tela/TikTok)

Se você já assistiu à nostálgica série Friends, vai se lembrar de uma cena em que Ross, ao se casar com Emily, solta acidentalmente o nome de Rachel no altar. Já pensou o quanto isso geraria constrangimento se acontecesse na vida real? Foi exatamente o que aconteceu em Bedfordshire, na Inglaterra, quando um noivo reviveu esse momento clássico da série. Só que, desta vez, diante de amigos, familiares e de sua futura esposa.

Durante a cerimônia de casamento civil no cartório, o noivo Andrew Fildes trocava os votos de matrimônio com sua companheira Rebecca Fildes, quando cometeu um deslize digno de roteiro de Friends. Ele chamou a noiva de “Sarah”, o nome de sua ex-namorada. A gafe foi registrada em vídeo, publicada no TikTok por Rebecca e viralizou rapidinho com uma legenda que chamou atenção: “Quando seu novo marido te chama pelo nome da ex-namorada”.

Casamento quase é cancelado após noivo dizer nome que não deveria no altar

A reação de Rebecca, no entanto, surpreendeu convidados em volta. Em vez de um barraco, brigar com o marido ou causar tensão em todo mundo, ela caiu na risada e levou tudo com bom humor. Para a sorte de Andrew, ela entendeu do que se tratava e a explicação veio logo em seguida: “Sarah” também é o segundo nome da noiva, o que teria gerado a confusão. Ainda assim, o noivo descreveu o momento como sendo o seu “pior pesadelo”.

Em entrevista ao Daily Mail, Andrew contou que estava nervoso, suando e tremendo ao tentar se concentrar nos votos, e não percebeu de imediato o erro gigantesco que cometeu. “É um nome comum e embora seja o nome da minha ex, estamos separados há 10 anos. Mas dizer aquilo ali, naquele momento… foi surreal”, relatou. Apesar da vergonha, ele disse que estava aliviado com a reação compreensiva de Rebecca.

O casal já possuía um relacionamento leve e bem-humorado, o que contribuiu para que o episódio não tomasse proporções maiores. “Temos uma relação sólida e eu sabia que foi só um erro”, disse Rebecca. Ela ainda brincou dizendo que agora ele lhe deve “um novo casamento, dessa vez acertando meu nome”.

Um verdadeiro “momento Ross e Rachel” em uma temporada qualquer de Friends, só que com final feliz.

