Geladeiras já eram, mas clientes da Equatorial em Goiás ainda podem garantir ar-condicionado pela metade do preço

Cada unidade consumidora pode adquirir somente um equipamento, segundo a concessionária

Natália Sezil - 21 de agosto de 2025

Equatorial Goiás sorteará geladeiras novas. (Foto: Divulgação/ Equatorial Goiás)

A campanha Troca com Bônus, que disponibilizou geladeiras e aparelhos de ar-condicionado por metade do preço em todo o estado de Goiás, já liquidou 75% do estoque em um único dia.

A ação promovida pela Equatorial Goiás começou nesta quarta-feira (20) e iria até o próximo domingo (24). Apesar disso, as lojas Novo Mundo, onde os produtos podem ser adquiridos, já não terão geladeiras nesta quinta-feira (21).

Enquanto os refrigeradores já se esgotaram, a concessionária lembra que restam poucas unidades de ar-condicionado – o que ainda pode ser aproveitado pelos clientes.

Os critérios de participação permanecem os mesmos. É requisito estar com as contas de energia em dia, e trocar aparelhos equivalentes (geladeira por geladeira e ar-condicionado por ar-condicionado).

Cada unidade consumidora pode adquirir somente um equipamento. Vale destacar que não é necessário levar o antigo até a loja no momento da compra – mas é preciso comparecer com RG, CPF e a última conta paga.

