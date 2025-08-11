Equatorial abre oportunidade para jovens de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e outros 7 municípios

Gabriella Pinheiro - 11 de agosto de 2025

Concessionária é responsável pelo abastecimento de energia em Goiás. (Foto: Divulgação)

A Equatorial Goiás está com inscrições abertas para um processo seletivo de um programa de estágio, com vagas nas cidades de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Morrinhos, Uruaçu, Iporá, Firminópolis, Jataí, Luziânia e Formosa.

No total, estão sendo ofertadas cerca de 20 oportunidades, em caráter imediato, para estudantes do ensino superior que estejam matriculados em diversos cursos.

Os interessados em pleitear uma das vagas devem fazer a inscrição, de forma online, por meio da plataforma Gupy, até o mês de setembro deste ano. A seleção acontecerá pelo próprio site, e o início das atividades será ainda em 2025.

As vagas contemplam os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação.

É necessário ter matrícula ativa em cursos superiores compatíveis com as vagas ofertadas, disponibilidade para estágio de seis horas diárias, estar cursando a partir do 5º período do ensino superior e ter conhecimento do pacote Office.

Os selecionados terão direito a bolsa com remuneração, além de auxílio-alimentação/refeição. A iniciativa também irá formar um banco de talentos para futuras admissões, ampliando as chances de efetivação dentro da companhia.

