Menor de idade é morta a facadas na frente da irmã de 6 anos, em Caldas Novas

Autor seria um homem mascarado, que também teria tentado roubar itens da residência onde as duas estavam

Da Redação - 21 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Na madrugada desta quinta-feira (21), uma menor de idade foi morta a facadas dentro da própria residência, no bairro Estância Boa Vista, em Caldas Novas. O crime ocorreu por volta das 02h.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local para averiguar uma denúncia e se deparou com a vítima caída no chão, com cortes profundos no pescoço.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada, mas pôde apenas constatar o óbito da menor, que não teve a idade revelada.

No lote ao lado da residência, foram localizados uma televisão e uma caixa de som, objetos que teriam sido levados pelo autor do crime.

A tragédia foi presenciada pela irmã da vítima, uma criança de apenas 6 anos. A menina relatou que viu um homem vestido de preto, com máscara, pulou o muro da casa e começou a golpear a irmã dela com uma faca.

Além disso, a pequena confirmou que o suspeito teria pego os objetos antes de sair do local.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e instaurou procedimento para investigar o caso.

Peritos realizaram exames no local do crime e o corpo da menor de idade foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

Até o momento, diligências foram feitas na região, mas o autor ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação.

