Menor de idade é morta a facadas na frente da irmã de 6 anos, em Caldas Novas
Autor seria um homem mascarado, que também teria tentado roubar itens da residência onde as duas estavam
Na madrugada desta quinta-feira (21), uma menor de idade foi morta a facadas dentro da própria residência, no bairro Estância Boa Vista, em Caldas Novas. O crime ocorreu por volta das 02h.
A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local para averiguar uma denúncia e se deparou com a vítima caída no chão, com cortes profundos no pescoço.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada, mas pôde apenas constatar o óbito da menor, que não teve a idade revelada.
No lote ao lado da residência, foram localizados uma televisão e uma caixa de som, objetos que teriam sido levados pelo autor do crime.
A tragédia foi presenciada pela irmã da vítima, uma criança de apenas 6 anos. A menina relatou que viu um homem vestido de preto, com máscara, pulou o muro da casa e começou a golpear a irmã dela com uma faca.
Além disso, a pequena confirmou que o suspeito teria pego os objetos antes de sair do local.
A Polícia Civil (PC) foi acionada e instaurou procedimento para investigar o caso.
Peritos realizaram exames no local do crime e o corpo da menor de idade foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.
Até o momento, diligências foram feitas na região, mas o autor ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação.
