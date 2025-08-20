PC dá mais detalhes sobre operação deflagrada em Anápolis que investiga calote milionário em aluguel de carros

Delegado afirmou que os rastreadores dos veículos também foram retirados, na tentativa de dificultar que fossem localizados

Davi Galvão - 20 de agosto de 2025

Operação investiga empresa suspeita de fraudar contrato de locação de veículos. (Foto: Divulgação/PCGO)

O delegado Danilo Martins, da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), deu mais detalhes acerca da operação deflagrada em Anápolis e outras três cidades goianas, além de outros três estados, nesta quarta-feira (20).

A Polícia Civil (PC) investiga uma empresa suspeita de dar um calote milionário em outra companhia no setor de locação de veículos.

As investigações começaram após a empresa vítima buscar as autoridades relatando ter celebrado um contrato para o aluguel de 430 carros, mas que não recebeu os devidos pagamentos.

Como se não o bastante, o delegado afirmou que os rastreadores dos veículos também foram retirados, na tentativa de dificultar que fossem localizados.

Ele destacou que alguns dos valores chegaram a ser repassados, enquanto os veículos estavam em trâmite, mas após estar em posse de todos, cessou os pagamentos, estimados em cerca de R$ 700 mil mensais.

Na visão do delegado, a prática pode configurar, além de apropriação indébita, também o crime de estelionato.

Além de Anápolis, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Formosa, Goianésia e Jaraguá e nos estados do Pará, Piauí e Pernambuco.

O delegado sustentou que há indícios que o mesmo tipo de golpe tenha sido aplicado com outras empresas ao redor do país, o que fortalece a hipótese de se tratar de uma quadrilha especializada nesse tipo de atividade.

