Jovem morre após perder controle do carro e colidir contra muro de casa, em Goiás

Impacto foi tão forte que vítima precisou ser retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros

Augusto Araújo - 20 de agosto de 2025

Carro tombou lateralmente após atingir muro de casa. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quarta-feira (20) resultou na morte de um jovem, de 22 anos, em Uruaçu, no Norte de Goiás.

A ocorrência aconteceu por volta das 0h15, na esquina da Avenida Coronel Gaspar com a Rua Pilar, região Central da cidade.

O Fiat Uno que ele dirigia perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência.

O impacto foi tão forte que o carro ficou totalmente danificado e o condutor, identificado como David José Siqueira da Abadia, ficou preso às ferragens.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Científica realizou os levantamentos periciais e o corpo foi removido do local. Por fim, a ocorrência foi registrada para procedimentos legais e investigações sobre as causas do acidente.

