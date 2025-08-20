Jovem morre após perder controle do carro e colidir contra muro de casa, em Goiás
Impacto foi tão forte que vítima precisou ser retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros
Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quarta-feira (20) resultou na morte de um jovem, de 22 anos, em Uruaçu, no Norte de Goiás.
A ocorrência aconteceu por volta das 0h15, na esquina da Avenida Coronel Gaspar com a Rua Pilar, região Central da cidade.
O Fiat Uno que ele dirigia perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência.
O impacto foi tão forte que o carro ficou totalmente danificado e o condutor, identificado como David José Siqueira da Abadia, ficou preso às ferragens.
Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A Polícia Científica realizou os levantamentos periciais e o corpo foi removido do local. Por fim, a ocorrência foi registrada para procedimentos legais e investigações sobre as causas do acidente.
