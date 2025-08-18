Médico revela bastidores de atendimento aos Legendários em Caldas Novas: ”foram buscar Deus, mas encontraram abelhas”

Na publicação, especialista ainda explicou o que deve ser feito em caso de acidente com os insetos

Davi Galvão - 18 de agosto de 2025

Médico explicou o que foi feito no episódio de ataque de abelhas. (Foto: Redes Sociais/@italolacosta)

O médico e influencer Ítalo Costa, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), gravou um vídeo nas redes sociais relatando como foi o atendimento ao grupo dos “Legendários”, que sofreu um ataque de abelhas durante um evento em Caldas Novas.

Entre relatos sobre o socorro prestado, ele aproveitou para orientar sobre a forma correta de remover um ferrão após a picada.

O episódio aconteceu por volta das 17h30 da última quinta-feira (15), no penúltimo dia do encontro do grupo. Segundo Ítalo, a equipe foi alertada com antecedência sobre a chegada de várias vítimas.

“O chefe de regulação falou o seguinte: ‘Gente, vai chegar gente demais aqui na UPA, picada de abelha, mais de 50 pessoas’. E aí nós já ficamos preparados”, contou.

Pouco depois, a primeira ambulância chegou trazendo quatro pacientes. Dois deles estavam em estado grave, com anafilaxia, uma reação alérgica que pode ser fatal. Os outros dois apresentavam sintomas mais leves, como rubor na pele, coceira e dor intensa.

O tratamento incluiu aplicação de adrenalina e oxigênio, além de monitoramento clínico.

No vídeo, o médico também explicou, de forma descontraída, como agir diante de uma picada.

“Primeiro, abelha te picou, você vai vir aqui no ferrão. Se você for pegar para puxar, você vai espremer a bolsinha de veneno que tem aqui. Pode fazer isso não”, orientou.

Em seguida, ele explicou que o certo é pegar um cartão de crédito ou similar para espremer o ferrão para fora, sem liberar o veneno.

Ao encerrar o vídeo, Ítalo deixou um recado bem-humorado ao grupo atendido. “E a turma do Legendário, espero que vocês tenham encontrado com Deus também, não só com as abelhas. Deus abençoe a vocês”, disse.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!