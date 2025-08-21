Placas com alerta para quem não consegue “parar de trair” intrigam motoristas de Goiânia

Cartazes ainda convidam leitores a acessarem site, com promessa de apresentar nova solução para infidelidade

Placas com alerta para quem não consegue “parar de trair” intrigam motoristas de Goiânia
Imagem mostra cartaz colocado em ruas de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Espalhados por diferentes ruas de Goiânia, cartazes com os dizeres “Você não consegue parar de trair? Temos a solução” têm chamado a atenção de motoristas e pedestres nesta quinta-feira (21).

Com características similares às de uma campanha de conscientização, os cartazes ainda convidam os leitores a acessarem um site, com a promessa de apresentar uma nova solução para a infidelidade.

No entanto, quem entra na página se depara com algo inesperado: apenas uma frase informando que o produto não existe e que, para parar de trair, “só depende de você”.

Logo em seguida, uma mensagem ainda mais enigmática aparece: “Caso seja vítima de uma propaganda enganosa de verdade, procure os órgãos competentes.”

Apesar da brincadeira, tudo não passa de uma campanha publicitária para divulgar a música “Propaganda Enganosa”, parceria dos sertanejos goianos VH & Alexandre com a dupla Hugo & Guilherme.

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

