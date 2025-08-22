73% dos goianos defendem que Caiado eleja seu sucessor

Índice é o maior entre todos os governadores pesquisados, consolidando a força política de Caiado no cenário estadual e nacional

Ronaldo Caiado (União Brasil) e Daniel Vilela (MDB) durante união de chapas. (Foto: Divulgação)

A popularidade do governador Ronaldo Caiado (UB) não se restringe apenas à sua gestão.

A mais recente pesquisa Genial/Quaest revela que seu capital político é tão robusto que 73% dos eleitores goianos acreditam que ele merece eleger seu sucessor.

Este índice é o maior entre todos os governadores pesquisados, consolidando a força política de Caiado no cenário estadual e nacional.

Esse número está alinhado com a aprovação do governador, que chegou a 88% e também figura como a maior do país. Daniel Vilela (MDB), que atua como vice-governador, já foi apontado com o nome para dar continuidade ao legado do atual governador.

Dados técnicos

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada presencialmente com 1.104 eleitores em 52 municípios de Goiás, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-03228/2025.

