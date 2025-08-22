73% dos goianos defendem que Caiado eleja seu sucessor

A popularidade do governador Ronaldo Caiado (UB) não se restringe apenas à sua gestão.

A mais recente pesquisa Genial/Quaest revela que seu capital político é tão robusto que 73% dos eleitores goianos acreditam que ele merece eleger seu sucessor.

Este índice é o maior entre todos os governadores pesquisados, consolidando a força política de Caiado no cenário estadual e nacional.

Esse número está alinhado com a aprovação do governador, que chegou a 88% e também figura como a maior do país. Daniel Vilela (MDB), que atua como vice-governador, já foi apontado com o nome para dar continuidade ao legado do atual governador.