De olho nas terras raras de Goiás, japoneses fecham com Caiado vinda ao estado mirando investimento bilionário

Comitiva asiática visitará minas e projetos estratégicos em busca de oportunidades de investimento no setor de terras raras

Augusto Araújo - 15 de agosto de 2025

Reunião de Ronaldo Caiado com investidores no Japão. (Foto: Junior Guimarães/ Governo de Goiás)

Uma comitiva japonesa desembarcará em Goiás no próximo dia 27 de agosto para uma visita estratégica de três dias.

A viagem tem como foco principal conhecer de perto o potencial do estado na produção de terras raras e analisar oportunidades de investimento no setor.

Durante a estadia, os representantes do Japão vão visitar a cidade de Minaçu, onde está localizada a mineradora Serra Verde — uma das principais referências nacionais na extração de terras raras.

O grupo também pretende conhecer a estrutura da empresa Aclara, multinacional de origem peruana que atua com foco no Projeto Carina, em desenvolvimento no município de Nova Roma.

Com aporte estimado em R$ 2,8 bilhões, o Projeto Carina visa explorar de forma sustentável os recursos minerais goianos e promete transformar Goiás em um polo estratégico na cadeia global de suprimentos desses insumos, essenciais para a indústria de alta tecnologia.

