De olho nas terras raras de Goiás, japoneses fecham com Caiado vinda ao estado mirando investimento bilionário
Comitiva asiática visitará minas e projetos estratégicos em busca de oportunidades de investimento no setor de terras raras
Uma comitiva japonesa desembarcará em Goiás no próximo dia 27 de agosto para uma visita estratégica de três dias.
A viagem tem como foco principal conhecer de perto o potencial do estado na produção de terras raras e analisar oportunidades de investimento no setor.
Durante a estadia, os representantes do Japão vão visitar a cidade de Minaçu, onde está localizada a mineradora Serra Verde — uma das principais referências nacionais na extração de terras raras.
O grupo também pretende conhecer a estrutura da empresa Aclara, multinacional de origem peruana que atua com foco no Projeto Carina, em desenvolvimento no município de Nova Roma.
Com aporte estimado em R$ 2,8 bilhões, o Projeto Carina visa explorar de forma sustentável os recursos minerais goianos e promete transformar Goiás em um polo estratégico na cadeia global de suprimentos desses insumos, essenciais para a indústria de alta tecnologia.
