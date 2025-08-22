Frank Caprio e a lição que todos precisamos ouvir antes que seja tarde

Sua morte deixa uma lacuna, mas também nos entrega um legado poderoso, feito de gestos simples e palavras profundas

José Fernandes - 22 de agosto de 2025

Imagem mostra o juiz Frank Caprio, conhecido como o “melhor juiz do mundo”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O mundo se despediu nessa quarta-feira (20) de um homem que se tornou um símbolo de compaixão e humanidade: o juiz Frank Caprio. Conhecido por sua bondade no tribunal, mas acima de tudo por sua maneira de enxergar o próximo, ele partiu aos 88 anos, após uma batalha contra o câncer de pâncreas.

Em um de seus depoimentos mais marcantes, o juiz disse:

“Eu não sei o que o futuro reserva! Não sei. Então eu te digo: aproveite cada minuto da sua vida.

Às vezes, na vida, tomamos as coisas como garantidas.

Temos uma boa vida.

Temos uma ótima posição.

Temos posição de autoridade. Temos bons familiares. Temos bons amigos. Isso é maravilhoso enquanto durar.

Mas você nunca sabe se, de um dia para o outro, a vida voa. Aproveite o que você tem. Seja gentil com as pessoas. Cuide de seus familiares.”

Palavras como essas ganham ainda mais peso quando lembramos de como a vida pode ser frágil e inesperada. Eu mesmo, vivi a intensidade dessa verdade. Completa domingo (24), dois anos que fiz a cirurgia no coração, um marco que poderia ter sido o fim da minha história, mas que, pela graça de Deus e pelas mãos da medicina, transformou-se em recomeço.

A morte de Frank Caprio nos convida a refletir: o que temos feito com os dias que recebemos de presente?

Muitas vezes estamos cercados de coisas boas (família, amigos, trabalho, saúde), mas vivemos como se isso fosse garantido, eterno. Não é!!

Caprio nos deixou um conselho simples e verdadeiro: seja gentil, aproveite o que tem, cuide dos seus. É uma lição que transcende fronteiras, tribunais e religiões. É a essência daquilo que nos torna humanos.

Hoje, ao comemorar minha própria vida renovada, olho para o exemplo dele e reafirmo: precisamos viver com intensidade e ternura, sem deixar que a correria ou a vaidade roubem nossa capacidade de amar.

Celebrar a vida não é apenas festejar os grandes marcos, mas valorizar os pequenos momentos. O futuro é incerto, mas o presente é um milagre em nossas mãos.