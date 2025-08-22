Preso suspeito de matar adolescente a facadas na frente da irmã de 6 anos, em Caldas Novas

Suposto autor já teria histórico criminal e, ao ser detido, negou ter cometido latrocínio

Augusto Araújo - 22 de agosto de 2025

Beatriz Lorrany Alves Pereira, de 16 anos, foi morta em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 25 anos, foi preso sob a suspeita de ter assassinado Beatriz Lorrany Alves Pereira, de 16 anos, em Caldas Novas. A adolescente foi morta a facadas na frente da irmã, de apenas 06 anos, nesta quinta-feira (21).

Ao G1, o delegado Tiago Fraga confirmou que o suposto autor negou ter cometido o crime, no momento da captura. Além disso, o investigador afirmou que o suspeito já tem passagens por lesão corporal e furto

Inclusive, ele teria sido solto recentemente, no mês de julho, após furtar estabelecimentos nos arredores da residência dele.

Por fim, o delegado destacou que a mãe das irmãs e o namorado dela, que não estavam em casa no momento do crime, ainda serão ouvidos pela investigação.

Relembre

Beatriz Lorrany foi morta na madrugada desta quinta-feira (21) dentro da própria residência, no bairro Estância Boa Vista, em Caldas Novas. O crime ocorreu por volta das 02h.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local para averiguar uma denúncia e se deparou com a vítima caída no chão, com cortes profundos no pescoço.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada, mas pôde apenas constatar o óbito da menor, que não teve a idade revelada.

No lote ao lado da residência, foram localizados uma televisão e uma caixa de som, objetos que teriam sido levados pelo autor do crime.

A irmã de Beatriz, de apenas 6 anos, relatou que viu um homem vestido de preto, com máscara, pulou o muro da casa e começou a golpear a irmã dela com uma faca.

Além disso, a pequena confirmou que o suspeito teria pego os objetos antes de sair do local. A Polícia Civil (PC) seguirá investigando o caso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!