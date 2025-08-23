Joia oitocentista de Goiás, Casarão Margarida Fonseca será restaurado com investimento de R$ 1,5 milhão

Obra irá devolver ao imóvel suas características originais e reforçar sua integridade construtiva, além de ampliar as funções do museu, credenciado pelo Iphan como instituição de guarda e pesquisa

Samuel Leão - 23 de agosto de 2025

Casarão Margarida Fonseca, em Jaraguá. (Foto: Divulgação)

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com a Prefeitura de Jaraguá, dará início em agosto de 2025 às obras de restauração do Casarão Margarida Fonseca e de construção da Reserva Técnica de Acervos Arqueológicos.

Segundo a Superintendência do Iphan em Goiás, o investimento é de aproximadamente R$ 1,5 milhão, com previsão de conclusão para agosto de 2026.

O casarão, que integra o Museu Histórico Municipal de Jaraguá, é considerado um dos principais exemplares da arquitetura oitocentista da cidade.

A obra irá devolver ao imóvel suas características originais e reforçar sua integridade construtiva, além de ampliar as funções do museu, credenciado pelo Iphan como instituição de guarda e pesquisa.

Com os recursos, será implantado um laboratório de arqueologia, vinculado diretamente ao museu, e uma reserva técnica ampliada, espaço voltado à preservação e guarda de acervos arqueológicos.

Também está prevista a criação de uma exposição específica sobre arqueologia e a instalação da Superintendência de Cultura do município no espaço restaurado.

Ainda conforme a Superintendência do Iphan em Goiás, a intervenção será financiada por recursos oriundos de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs).

O aporte do órgão é de cerca de R$ 580 mil, complementado por contrapartida da Prefeitura de Jaraguá. Além disso, haverá investimento adicional em mobiliário especializado para a reserva técnica, incluindo armários deslizantes e equipamentos adequados às normas do Centro Nacional de Arqueologia (CNA/Iphan).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!