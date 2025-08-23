O truque da vovó para deixar roupas cheirosas sem gastar com amaciante caro

Esse truque antigo voltou a ganhar espaço nas lavanderias, substituindo o amaciante e deixando as roupas cheirosas por mais tempo

Ruan Monyel - 23 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube /Diário da Família)

Deixar roupas cheirosas e macias é o desejo de toda dona de casa. No entanto, os preços dos amaciantes de grandes marcas têm aumentado e, muitas vezes, o gasto pesa no orçamento doméstico, e no decorrer do mês, essa grana pode fazer muita falta.

Foi pensando nisso que um truque antigo, usado por muitas avós, voltou a ganhar espaço nas lavanderias brasileiras: substituir o amaciante por desinfetante na hora de lavar as roupas.

O desinfetante, além de ser um produto de fácil acesso e com valor mais baixo, possui fragrâncias intensas que se fixam bem nos tecidos. Ao utilizá-lo no lugar do amaciante, é possível garantir roupas limpas, cheirosas e com sensação de frescor por muito mais tempo. Basta adicionar uma pequena quantidade na etapa do enxágue, da mesma forma que se faria com o amaciante comum.

Um dos pontos fortes dessa prática é a variedade de aromas disponíveis. Enquanto os amaciantes costumam ter fragrâncias mais suaves e específicas, os desinfetantes oferecem opções que vão do floral ao cítrico, possibilitando personalizar o cheiro das roupas de acordo com a preferência da família.

Outro benefício é que, além de perfumar, o desinfetante ajuda a eliminar micro-organismos que podem se acumular nas fibras dos tecidos durante o uso. Isso significa roupas higienizadas de forma mais completa, reduzindo riscos de mau cheiro causado por suor ou umidade.

No entanto, é importante ter alguns cuidados. O ideal é optar por desinfetantes de boa qualidade e em pequenas quantidades, evitando o uso excessivo para não causar manchas ou deixar o tecido áspero. Diluir o produto em água antes de colocá-lo diretamente nas roupas é uma forma segura de obter os benefícios sem prejudicar o material.

Assim, substituir o amaciante por desinfetante é uma alternativa prática, econômica e eficiente, que deixa as roupas cheirosas, higienizadas e prontas para o uso, sem pesar no bolso da família.

